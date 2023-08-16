Саміт G20: Індія пояснила, чому не запрошено Україну

Своє рішення Індія пояснила тим, що G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не було запрошено на майбутній саміт G20, який відбудеться в Індії 9-10 вересня. Таке рішення було ухвалено з огляду на те, що G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів, пише агентство EFE.

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Міністр розповів, що Індія запросила дев’ять країн – Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об’єднані Арабські Емірати – і що ніхто, крім них та держав-членів, не братиме участі в заході.

Джайшанкар зазначив, що рішення Індії не запрошувати Україну було ухвалено з огляду на те, що G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів, що має відбуватися в Раді безпеки ООН.

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Глава МЗС Індії нагадав, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в минулому неодноразово зустрічався зі своїм українським колегою, і що дві країни підтримують «міцні» відносини в різних сферах.

Нагадаємо, за повідомленням Bloomberg наступний раунд мирних переговорів щодо України мав відбутися в рамках саміту G20 в Індії, який заплановано на вересень.

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