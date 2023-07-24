Ексклюзив «Главкома». Співробітник посольства України в Індії отримає підозру за співпрацю з Росією
ДБР з’ясовує місцеперебування референта посольства України в Індії Артема Дашутіна
Державне бюро розслідувань через Міністерство закордонних справ викликало референта посольства України в Індії Артема Дашутіна для вручення підозри. Про це йдеться в розслідуванні «Главкома» «Діти лейтенанта Дашутіна. Індійські пригоди».
Також правоохоронці з’ясовують місцеперебування Артема Дашутіна, який у посольстві працює четвертий місяць.
Туди хлопець потрапив за результатами конкурсу, оголошеного МЗС у березні. До цього Артем займався бізнесом разом зі своїми батьками Григорієм і Раїсою Дашутіними.
Нагадаємо, у червні співробітники Державного бюро розслідувань затримали колишнього народного депутата від Партії регіонів і впливового бізнесмена Григорія Дашутіна і оголосили йому підозру у створенні злочинної організації (частини 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу) і пособництві державі-агресору (стаття 111-2). Наразі бізнесмен перебуває під вартою без права внести заставу.
За версією слідства, ексрегіонал очолив злочинну організацію, яка займалася поставками продукції для оборонного комплексу країни-агресора. За дорученням Дашутіна-старшого, на території Туреччини було зареєстровано підприємство, через яке до Росії реалізовувалися вузли, агрегати, деталі пневматичного обладнання, компресори і компресорні установки, що у подальшому використовуються у бойових залізничних ракетних комплексах 15П961 «Молодець», що знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення в РФ.
Крім того, вказані деталі українського виробництва використовуються у складі спеціальних (броньованих) потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів країни-агресора.
Як з’ясував «Главком», станом на 21 липня 2023 року Артем Дашутін разом зі своїми батьками Григорієм Дашутіним і Раїсою Дашутіном значаться кінцевими бенефіціарами підприємств: «Нікмас», «Полтавський трубомеханічний завод», «Київський дослідний ремонтно-механічний завод», Глухівський завод «Електропанель», Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКомпресормаш», «ДА4», «Укртехносинтез», «ДБП РІАЛ ЕСТЕЙТ», «Солар НСВ», «Домініон Бізнес Парк», «Нікмас Інжинірінг», «Укрросметал».
Наразі ключовими підприємствами сім’ї Дашутіних за рішенням суду розпоряджається Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
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