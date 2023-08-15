Індія не запросила Україну на саміт G20, однак покликала Путіна: список учасників

Саміт G20 має відбутися 9-10 вересня 2023 року у Нью-Делі

У списку запрошених учасників на саміт G20, який відбудеться 9−10 вересня є російський диктатор Володимир Путін

Індія не запросила Україну на участь у саміті G20 (саміт Великої двадцятки), запланованому на 9-10 вересня 2023 року в Нью-Делі. Список учасників саміту оприлюднено на сайті G20.

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Однак у списку запрошених учасників є російський диктатор Володимир Путін.

Серед постійних членів G20, які очікується на саміті, згадують президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, главу Євроради Шарля Мішеля, а також президентів Юн Сок Йоля (Південна Корея), Лулу Да Сілву (Бразилія), Сі Цзіньпіна (Китай), Еммануеля Макрона (Франція), Реджепа Таїпа Ердогана (Туреччина), Джозефа Байдена (США).

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Крім цього, до списку учасників включені прем'єр-міністри Джастін Трюдо (Канада), Ріші Сунак (Велика Британія), Ентоні Албаніз (Австралія), Фуміо Кішіда (Японія), Джордждо Мелоні (Італія), Нарендра Моді (Індія) та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Також зауважено участь представників Аргентини, Індонезії, Мексики, Саудівської Аравії, ПАР, а також російського президента Володимира Путіна.

Також у списку запрошених є такі люди:

премʼєр-міністр Бангладешу Шейх Хасіна,

президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі,

премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте,

премʼєр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун,

президент Іспанії Педро Санчес.

Водночас у списку запрошених представники Маврікію, Нігерії, Оману та ОАЕ.

Раніше повідомлялося, що наступний раунд мирних переговорів щодо України може відбутися в рамках саміту G20 в Індії, який заплановано на вересень.

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Водночас французький дипломат зазначив, що жодна з країн Глобального Півдня, які беруть участь у переговорах, не зажадала присутності Росії на наступних переговорах щодо України. Однак глава делегації Бразилії Селсу Аморім заявив, що мирний процес має включати Росію «в тій чи іншій формі».