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Українські біженці створили економічне диво в Польщі: вражаючі результати дослідження

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Українські біженці створили економічне диво в Польщі: вражаючі результати дослідження
Українці забезпечили мільярдні надходження до бюджету Польщі
фото з відкритих джерел

Українські біженці дедалі більше заробляють самостійно, а їхній внесок у польську економіку вже вимірюється мільярдами злотих

У 2025 році біженці з України забезпечили близько 2,4% ВВП Польщі – це приблизно 94 млрд польських злотих (близько 1,05 трлн грн), або 24,4 млрд доларів (близько 1,1 трлн грн). Про це розповідає «Главком» із посиланням на третє видання звіту «Аналіз впливу біженців з України на економіку Польщі», підготовленого Deloitte на замовлення Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Рівень зайнятості серед українських біженців у Польщі за рік зріс на сім відсоткових пунктів і досяг 76%. Це приблизно відповідає рівню зайнятості серед громадян Польщі.

Водночас дослідники не виявили доказів того, що збільшення участі українських біженців у польському ринку праці негативно вплинуло на зайнятість місцевих працівників.

Українці також дедалі більше забезпечують себе власними доходами. У 2025 році доходи від роботи становили 87% сукупного доходу домогосподарств біженців. Польські соціальні виплати забезпечували 10% доходів, а виплати з України – 2%.

Медіанна заробітна плата після сплати податків у період із 2023 до 2025 року зросла на 45%.

Українці не лише працюють, а й створюють робочі місця

Збільшення кількості працевлаштованих українців сприяє розширенню пропозиції робочої сили, зростанню споживання, а також збільшенню податкових надходжень і внесків на соціальне страхування.

Українці представлені на польському ринку праці не лише як наймані працівники. Близько 13% людей працездатного віку повідомляють, що є самозайнятими. При цьому кожен п'ятий із них наймає інших працівників.

Українські працівники часто доповнюють наявні ресурси польських компаній, а не безпосередньо конкурують із місцевими працівниками. Це може сприяти зростанню продуктивності та розширенню можливостей бізнесу для розвитку.

Багато українців працюють не за фахом

Попри високий рівень освіти, професійний потенціал українців у Польщі використовується не повністю.

Близько 62% біженців працездатного віку мають вищу освіту, однак лише 29% працевлаштованих працюють на керівних посадах або за професіями, які потребують високої чи технічної кваліфікації.

Водночас 38% громадян України з номером PESEL UKR працюють на найпростіших роботах. Серед громадян Польщі цей показник становить 9%.

Одним із бар'єрів залишається доступ до регульованих професій. За неповними даними ZUS, близько 4% людей із PESEL UKR працюють за такими професіями, тоді як серед громадян Польщі цей показник становить 12%.

Українці більше сплатили за медичне страхування, ніж коштувало їхнє лікування

Зростання зайнятості українських біженців впливає і на систему охорони здоров'я Польщі.

У 2025 році сума внесків на медичне страхування, сплачених українськими біженцями до Національного фонду охорони здоров'я Польщі, на 50 млн злотих (близько 576 млн грн) перевищила вартість профінансованих для них медичних послуг.

Водночас збільшення кількості лікарів та інших медичних працівників з України допомогло частково зменшити кадровий дефіцит у цій сфері.

Нагадаємо, у вересні через український кордон пройшло близько 3,3 млн людей – проти 4,43 млн у серпні. При цьому кількість виїздів лише незначно перевищила кількість в'їздів. Найбільше перетинів припало на кордон із Польщею – майже половину загального пасажиропотоку.

 

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Теги: Польща Україна біженці ВВП економіка

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