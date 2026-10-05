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Польща розглядає можливість збивати російські дрони над Україною – глава МЗС

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Польща розглядає можливість збивати російські дрони над Україною – глава МЗС
Правила застосування сили в Польщі щодо повітряних цілей у прикордонній зоні з Україною вже змінюються
фото: Міністерство оборони Польщі, Reuters

Радослав Сікорський заявив, що Варшава поки не ухвалила рішення та має узгодити його з партнерами по НАТО

Польща розглядає можливість збивати російські безпілотники безпосередньо над територією України. Дискусія щодо відповідного запиту Києва триває, однак остаточного рішення Варшава поки не ухвалила. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

За словами Сікорського, правила застосування сили в Польщі щодо повітряних цілей у прикордонній зоні з Україною вже змінюються. Водночас питання про знищення російських дронів над українською територією потребує окремого рішення.

«Особисто я з розумінням ставлюся до запиту України збивати дрони над їхньою територією, я вважаю, що безпілотники чи ракети, які становлять пряму загрозу нашому кордону, є ворожим актом, отже, дають підстави для самооборони», – сказав польський міністр.

Водночас Сікорський наголосив, що Польща не може самостійно ухвалити рішення про збиття цілей над Україною. За його словами, країни НАТО використовують інтегровану систему протиповітряної оборони східного флангу Альянсу.

«Рішення залежить не лише від самої Польщі. Тож дискусія триває, але ми ще не дійшли тих рішень, які б вас задовольнили», – зазначив глава польського МЗС.

Таким чином, Варшава наразі не погодила механізм, який дозволив би польським силам знищувати російські повітряні цілі над українською територією. Питання потребує подальших консультацій із союзниками по НАТО.

Окремо Польща з 1 жовтня змінила процедури протиповітряної оборони через російські атаки по Україні. Зміни передбачають спрощення правил виявлення та знищення іноземних об’єктів, які перебувають у польському повітряному просторі.

Також польська влада готує закон про так званий «передвоєнний стан». Документ має визначити порядок дій у ситуації, коли країна формально не перебуває у стані війни, але рівень загрози вже значно вищий, ніж у мирний час.

Раніше Україна закликала партнерів посилювати спільний захист повітряного простору та розглядати можливість перехоплення російських ракет і дронів. На цьому тлі питання участі Польщі в знищенні повітряних цілей над Україною залишається предметом обговорень між союзниками.

Варто нагадати, що польський уряд почне поширювати серед населення спеціальні інструкції щодо дій у разі повітряних атак. У них пояснюватимуть, як знайти безпечне місце та що робити під час загрози як у приміщенні, так і на вулиці.

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Теги: Польща війна Україна системи ППО дрон

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