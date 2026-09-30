Українці масово виїжджають? Прикордонники здивували статистикою за вересень

Найбільше перетинів припадає на кордон із Польщею – майже половина від загального пасажиропотоку

За місяць пасажиропотік через державний кордон скоротився більш ніж на мільйон перетинів

Пасажиропотік через державний кордон України у вересні суттєво знизився порівняно із серпнем. Станом на 30 вересня кордон перетнули близько 3,3 млн громадян, тоді як у серпні цей показник становив 4,43 млн. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив під час брифінгу, передає кореспондент «Главкома».

Таким чином, за місяць кількість перетинів кордону зменшилася приблизно на 1,1 млн. Водночас ці цифри не означають, що з України виїхало 3,3 млн людей, адже йдеться саме про кількість перетинів державного кордону. За словами Демченка, у вересні спостерігалася лише незначна перевага кількості перетинів на виїзд з України.

«У першу чергу це пов'язано з тим, що вересень люди, зокрема громадяни України, досить активно використовують, щоб провести час за межами України з метою відпочинку або вирішення своїх якихось інших питань», – пояснив речник ДПСУ.

Він зазначив, що подібна тенденція спостерігалася також у вересні 2024 та 2025 років. Тобто перевага виїзду у цей період не є новою для України.

Найбільше перетинів припадає на кордон із Польщею – майже половина від загального пасажиропотоку. Друге місце посідає кордон із Молдовою, третє – з Румунією.

Окремо до вересневих показників увійшли численні перетини кордону паломниками-хасидами, які приїздили в Україну для святкування єврейського Нового року. Раніше Демченко повідомляв, що загалом на святкування Рош га-Шана до Умані прибули близько 50 тис. паломників, значна частина яких уже залишила Україну.

Водночас загальна статистика не свідчить про різке збільшення виїзного потоку у вересні. Навпаки, порівняно із серпнем кількість перетинів кордону зменшилася більш ніж на мільйон.

Раніше ДПСУ повідомляла, що за перші вісім місяців 2026 року державний кордон України перетнули 25 млн 121 тис. громадян. Найбільша частка пасажиропотоку традиційно припадала на польську, молдовську та румунську ділянки кордону.

Варто нагадати, що прикордонники також повідомляли, що російські війська найбільш активно намагаються діяти на прикордонні Харківської області. Водночас на Сумщині спроб заходу російських піхотних підрозділів значно менше.