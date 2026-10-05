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Польща посилює військову присутність біля кордону з Україною

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Польща посилює військову присутність біля кордону з Україною
Посилення військової присутності Польщі відбувається на тлі зростання повітряних загроз поблизу східного кордону
фото: Міністерство оборони Польщі

У Люблінському воєводстві створять нові підрозділи та розмістять польську батарею Patriot

Польща посилює військову присутність у Люблінському воєводстві, яке межує з Україною. У регіоні створять нові військові підрозділи, розширять наявні формування та посилять протиповітряну оборону. Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише «Главком».

Про плани польського Міноборони повідомили під час брифінгу в аеропорту Любліна у Свіднику. Зокрема, йдеться про подальший розвиток військових частин у Люблінському воєводстві.

За словами Косіняка-Камиша, у регіоні розвиватимуть підрозділи 18-ї механізованої дивізії, Авіаційної академії в Дембліні та вертолітної бази у Свіднику. Також Польща планує сформувати 18-ту мотобригаду, яка увійде до складу 18-ї механізованої дивізії.

«Люблінське воєводство насичене військовими, але цих підрозділів стане ще більше», – заявив польський міністр оборони.

Окремо польська влада посилює протиповітряну оборону регіону. Поблизу Любліна планують розмістити одну з польських батарей Patriot. За словами Косіняка-Камиша, це буде перше розміщення польської батареї Patriot у Люблінському воєводстві.

Нові військові об’єкти планують створити, зокрема, в районі Ополе-Любельського та Понятової. Там розміщуватиметься командування нової мотобригади. Окремий підрозділ із елементами протиповітряної оборони планують сформувати в Білгораї.

Посилення військової присутності Польщі відбувається на тлі зростання повітряних загроз поблизу східного кордону країни. У вересні польська влада вже повідомляла про додаткові заходи безпеки на кордоні з Україною.

Зокрема, шість прикордонних переходів у Люблінському та Підкарпатському воєводствах перевели у стан підвищеної готовності після російських атак по західних областях України. Польські військові також посилили інфраструктуру поблизу кордону та допомагають прикордонникам облаштовувати спостережні й охоронні пости.

Крім того, Польща вже розмістила батареї Patriot у Люблінському та Мазовецькому воєводствах. Польський уряд пояснює посилення ППО необхідністю захисту критичної інфраструктури, прикордонних переходів та польського повітряного простору.

У районі аеропорту Жешув-Ясьонка, який є важливим логістичним центром для міжнародної допомоги Україні, також перебувають польські та союзницькі військові. Там, зокрема, діють нідерландські системи Patriot, які разом із польськими засобами ППО захищають аеропорт та прилеглу інфраструктуру.

Варто нагадати, що Польща розглядає можливість збивати російські безпілотники безпосередньо над територією України. Дискусія щодо відповідного запиту Києва триває, однак остаточного рішення Варшава поки не ухвалила. 

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Теги: Польща Patriot війна системи ППО

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