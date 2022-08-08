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Японія відмовилася виходити зі спільного з Росією енергопроєкту

Надія Клочко
glavcom.ua
Японія відмовилася виходити зі спільного з Росією енергопроєкту
«Сахалін-1» залишається цінним джерелом енергоносіїв для Японії
фото: російські ЗМІ

Країна має намір зберегти свою частку у російському проєкті «Сахалін-1»

Попри заяви про солідарність з Україною, яка протистоїть російській агресії, Японія планує зберегти свою частку в нафтогазовому проєкті Росії «Сахалін-1». Про це заявив міністр промисловості країни Коїті Хагіуда, передає Reuters.

Нещодавно РФ заборонила іноземним інвесторам продавати акції банків та ключових енергетичних проєктів, в тому числі й «Сахалін-1», до кінця поточного року. Та навіть попри подібні заходи, «недружня» Японія не має наміру позбуватися своїх активів, які складають 30% та належать японському консорціуму Sakhalin Oil and Gas Development.

«Сахалін-1» – цінне не близькосхідне джерело для Японії, яке залежить від Близького Сходу на 90% імпорту сирої нафти. Жодних змін у збереженні інтересів японських компаній у ньому немає», – заявив Коїті Хагіуда.

Міністр промисловості також додав, що країна має намір зберегти активи й у «Сахаліні-2».

Як відомо, від початку повномасштабного військового вторгнення Росії японський уряд висловив свою солідарність та підтримку України. Японія надсилала гуманітарну допомогу Києву та приєдналася до антиросійських санкцій. У травні прем'єр-міністр Фуміо Кісіда під час зустрічі лідерів G7 навіть заявляв про готовність відмовитися від російської нафти.

Нагадаємо, раніше Японія впровадила санкції проти компаній та організацій, які напряму або опосередковано пов'язані з оборонним сектором Росії. Також у липні поточного року, країна розширила санкційний список, та приєдналася до заборони імпорту російського золота. Уряд Японії також заявив раніше, що буде взаємодіяти з країнами G20, які після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не ввели санкції проти країни агресора. 

Також раніше Японія виділила екстрену грантову допомогу, щоб підтримати Україну. Загальна сума становить $166 млн.

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Теги: росія санкції Японія нафта

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