Токіо запровадило обмежувальні заходи проти ще 90 організацій та фізосіб двох країн.

Загалом під санкції Японії вже потрапили близько 800 громадян Росії, Білорусії, «ЛНР» та «ДНР»

Японія затвердила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінфіну Японії.

Зокрема, Токіо запровадило обмежувальні заходи проти ще 90 організацій та фізосіб двох країн.

Які санкції запровадила Японія

заморожування активів 57 фізосіб та шести компаній з Росії, включаючи віце-прем'єра Дмитра Григоренка, віолончеліста Сергія Ролдугіна, родичів голови ради директорів «Сєвєрсталі» Олексія Мордашова;

експортні обмеження щодо 65 російських та 25 білоруських компаній;

п'ять представників проросійських адміністрацій Херсонської та Запорізької областей;

ембарго на імпорт золота;

заборона на надання послуг РФ з бухгалтерського обліку, аудиту, консалтингу та трастових послуг діє з 5 вересня.

Загалом під санкції Японії вже потрапили близько 800 громадян Росії, Білорусії, «ЛНР» та «ДНР», а також близько 300 російських компаній та організацій.

Обмеження запроваджуються у відповідь на выйну Росії в Україні, яка проводиться з 24 лютого за наказом президента Володимира Путіна.

Як повідомлялося, Японія ввела нові санкції проти Росії через вторгнення в Україну. У список обмежень потрапили «Россельхозбанк» і Московський кредитний банк.

Також Японія допоможе Україні зі зберіганням зерна.

Нагадаємо, нещодавно Японія виділила $166 млн допомоги Україні. Раніше Японія запровадила санкції проти ще 133 росіян. Хто в списку.