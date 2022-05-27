Японія виділила $166 млн допомоги Україні

У Токіо ухвалено екстрене рішення

Уряд Японії 27 травня вирішив надати Україні додаткову допомогу. Про це повідомило посольство Японії в Україні .

Так, влада країни виділила екстрену грантову допомогу, щоб підтримати Україну. Загальна сума становить $166 млн.

У дипломатичному представництві зазначили, що це «відповідь на зростаючу потребу в гуманітарній підтримці в Україні».

Також раніше посольства України в Токіо надіслало запит, щоб надати допомогу для транспортування протипожежного обладнання та пристроїв зв'язку, ліків, медичних товарів тощо, які терміново потрібні в Україні.

Його надіслали через Управління Організації об'єднаних націй з обслуговування проєктів (ЮНОПС). Тож саме для цього й нададуть допомогу.

Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда 19 травня заявив, що Токіо надасть Україні додаткову фінансову допомогу в розмірі $300 млн.

Нагадаємо, Японія збільшує обсяг екстрених позик для України.

Також Японія виділить Україні костюми хімзахисту і дрони.

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