Японія виділила $166 млн допомоги Україні
Кошти спрямують для гуманітарних потреб
У Токіо ухвалено екстрене рішення
Уряд Японії 27 травня вирішив надати Україні додаткову допомогу. Про це повідомило посольство Японії в Україні .
Так, влада країни виділила екстрену грантову допомогу, щоб підтримати Україну. Загальна сума становить $166 млн.
У дипломатичному представництві зазначили, що це «відповідь на зростаючу потребу в гуманітарній підтримці в Україні».
Також раніше посольства України в Токіо надіслало запит, щоб надати допомогу для транспортування протипожежного обладнання та пристроїв зв'язку, ліків, медичних товарів тощо, які терміново потрібні в Україні.
Його надіслали через Управління Організації об'єднаних націй з обслуговування проєктів (ЮНОПС). Тож саме для цього й нададуть допомогу.
Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда 19 травня заявив, що Токіо надасть Україні додаткову фінансову допомогу в розмірі $300 млн.
Нагадаємо, Японія збільшує обсяг екстрених позик для України.
Також Японія виділить Україні костюми хімзахисту і дрони.