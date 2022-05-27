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    Економіка та фінанси

    Японія виділила $166 млн допомоги Україні

    Кошти спрямують для гуманітарних потреб - Японія виділила $166 млн допомоги Україні

    Кошти спрямують для гуманітарних потреб

    фото з відкритих джерел

    У Токіо ухвалено екстрене рішення

    Уряд Японії 27 травня вирішив надати Україні додаткову допомогу. Про це повідомило посольство Японії в Україні .

    Так, влада країни виділила екстрену грантову допомогу, щоб підтримати Україну. Загальна сума становить $166 млн.

    У дипломатичному представництві зазначили, що це «відповідь на зростаючу потребу в гуманітарній підтримці в Україні».

    Також раніше посольства України в Токіо надіслало запит, щоб надати допомогу для транспортування протипожежного обладнання та пристроїв зв'язку, ліків, медичних товарів тощо, які терміново потрібні в Україні.

    Його надіслали через Управління Організації об'єднаних націй з обслуговування проєктів (ЮНОПС). Тож саме для цього й нададуть допомогу.

    Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда 19 травня заявив, що Токіо надасть Україні додаткову фінансову допомогу в розмірі $300 млн.

    Нагадаємо, Японія збільшує обсяг екстрених позик для України.

    Також Японія виділить Україні костюми хімзахисту і дрони.

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    Теги: росія окупанти Японія війна посольство Україна влада окупація #stoprussia
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    Японія виділила $166 млн допомоги Україні