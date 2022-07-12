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  4. Японія проситиме нейтральні країни G20 ввести санкції проти РФ
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    Політика

    Японія проситиме нейтральні країни G20 ввести санкції проти РФ

    Йосімаса Хаясі заявив про намір працювати над розширенням ефективності обмежень - Японія проситиме нейтральні країни G20 ввести санкції проти РФ
    Йосімаса Хаясі заявив про намір працювати над розширенням ефективності обмежень
    фото з відкритих джерел

    Японський уряд запровадив кілька пакетів санкції проти країни-агресорки

    Уряд Японії буде взаємодіяти з країнами G20, які після повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не ввели санкції проти країни агресора. При цьому в Токіо вже ухвалили декілька пакетів обмежень щодо Москви. Про це повідомив у глава японського МЗС Йосімаса Хаясі під час пресконференції.

    «Для розширення ефективності санкцій проти Росії, Японія має намір продовжувати спільно зі світовою спільнотою, насамперед із країнами «Великої сімки» розробляти необхідні заходи. У рамках формату «Групи двадцяти» ми маємо намір спробувати спонукати країни, які зараз нейтральні, запровадити санкції проти РФ», – зазначив міністр.

    Нагадаємо, стало відомо, що США і Японія обговорять нові санкції проти Росії. Передбачається, що міністри продовжать переговори про встановлення стелі цін на російську нафту, щоб обмежити прибуток Москви і допомогти знизити ціни на енергоносії.

    Як відомо, зустрічі фінансових чиновників «Групи 20» заплановані 15-16 липня.

    До слова, у владних колах Євросоюзу ведеться робота над новими заходами, що дозволять краще контролювати виконання санкцій проти Росії всередині блоку.

    Нещодавно Японія затвердила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі.

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    Теги: МЗС росія окупанти міністр Японія санкції війна Україна уряд окупація час #stoprussia
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    Японія проситиме нейтральні країни G20 ввести санкції проти РФ