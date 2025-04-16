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ЄС відмовиться від купюр номіналом 50 євро? В Іспанії та Італії виникла паніка

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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ЄС відмовиться від купюр номіналом 50 євро? В Іспанії та Італії виникла паніка
З'явилась інформація, що Іспанія нібито забороняє використання банкнот номіналом 50 євро
фото із відкритих джерел

Публікація у пресі Іспанії щодо купюр у 50 євро викликала суспільне обговорення і паніку, а банку країни довелось виправдовуватись

В Іспанії та Італії з'явилася інформація про відмову місцевої влади від використання купюр номіналом у 50 євро, що викликало паніку у громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

У статті, яка була поширена в Іспанії, йшлося про те, що влада країни вирішила відмовитися від використання купюри в 50 євро вже в квітні поточного року. У цій статті йшлось про те, що дні банкноти полічені, оскільки її виведуть з обігу в квітні, і що дороги назад немає. Це викликало паніку серед населення, що цей крок матиме згубний вплив на кишені тисяч громадян. Однак ця стаття була пізніше видалена з Інтернету.

У відповідь на це повідомлення Центральний Банк Іспанії випустив пресреліз, в якому спростував цю інформацію, пояснивши, через що могли з'явитися такі відомості. Так, Банк Іспанії регулярно здійснює перевірку банкнот та монет, які йому повертають банки. Усі купюри та монети, що перебувають у неналежному стані, вилучаються з обігу, знищуються та замінюються на нові. Центральний банк країни зазначив, що ця процедура проводиться для всіх номіналів грошових коштів.

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Повідомлення про те, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує відмовитись від купюр номіналом у 50 євро з метою боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, також з'явилося і в Італії. Однак і ЄЦБ, і Банк Італії заявили, що не ухвалювали подібних рішень.

«Ні Банк Іспанії, ні якийсь інший Центральний банк у єврозоні не віддавав розпорядження про вилучення будь-яких євробанкнот чи монет. Усі євробанкноти зберігають свою цінність і залишаються в обігу», – заявили в ЄЦБ.

За словами професора кримінології в Університеті Кардіффа в Уельсі Майкл Леві, банкноти в 50 євро підробляють частіше, ніж купюри інших номіналів, оскільки «купюри вище 50 євро в деяких юрисдикціях можуть мати підозрілий вигляд і їх важко обміняти».

У матеріалі наголошується: подібні повідомлення є підтвердженням того, що європейські країни хочуть поступово відмовитися від готівки та замінити їх цифровим євро. Низка експертів, опитаних виданням, стверджує: впровадження цифрового євро дозволить владі контролювати грошові операції громадян та блокувати деякі транзакції. При цьому ЄЦБ та інші центральні банки заявляли, що будь-яка цифрова валюта лише доповнюватиме готівку, а не замінюватиме їх.

Нагадаємо, Європа робить символічний крок назустріч майбутньому: повністю змінює дизайн банкнот євро. Рішення пояснюється тим, що використання фізичних грошей за останнє десятиліття неухильно скорочувалося на тлі розширення послуг онлайн-банкінгу та популяризації цифрових платіжних інструментів. 

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