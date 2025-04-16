ЄС відмовиться від купюр номіналом 50 євро? В Іспанії та Італії виникла паніка
Публікація у пресі Іспанії щодо купюр у 50 євро викликала суспільне обговорення і паніку, а банку країни довелось виправдовуватись
В Іспанії та Італії з'явилася інформація про відмову місцевої влади від використання купюр номіналом у 50 євро, що викликало паніку у громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.
У статті, яка була поширена в Іспанії, йшлося про те, що влада країни вирішила відмовитися від використання купюри в 50 євро вже в квітні поточного року. У цій статті йшлось про те, що дні банкноти полічені, оскільки її виведуть з обігу в квітні, і що дороги назад немає. Це викликало паніку серед населення, що цей крок матиме згубний вплив на кишені тисяч громадян. Однак ця стаття була пізніше видалена з Інтернету.
У відповідь на це повідомлення Центральний Банк Іспанії випустив пресреліз, в якому спростував цю інформацію, пояснивши, через що могли з'явитися такі відомості. Так, Банк Іспанії регулярно здійснює перевірку банкнот та монет, які йому повертають банки. Усі купюри та монети, що перебувають у неналежному стані, вилучаються з обігу, знищуються та замінюються на нові. Центральний банк країни зазначив, що ця процедура проводиться для всіх номіналів грошових коштів.
Повідомлення про те, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує відмовитись від купюр номіналом у 50 євро з метою боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, також з'явилося і в Італії. Однак і ЄЦБ, і Банк Італії заявили, що не ухвалювали подібних рішень.
«Ні Банк Іспанії, ні якийсь інший Центральний банк у єврозоні не віддавав розпорядження про вилучення будь-яких євробанкнот чи монет. Усі євробанкноти зберігають свою цінність і залишаються в обігу», – заявили в ЄЦБ.
За словами професора кримінології в Університеті Кардіффа в Уельсі Майкл Леві, банкноти в 50 євро підробляють частіше, ніж купюри інших номіналів, оскільки «купюри вище 50 євро в деяких юрисдикціях можуть мати підозрілий вигляд і їх важко обміняти».
У матеріалі наголошується: подібні повідомлення є підтвердженням того, що європейські країни хочуть поступово відмовитися від готівки та замінити їх цифровим євро. Низка експертів, опитаних виданням, стверджує: впровадження цифрового євро дозволить владі контролювати грошові операції громадян та блокувати деякі транзакції. При цьому ЄЦБ та інші центральні банки заявляли, що будь-яка цифрова валюта лише доповнюватиме готівку, а не замінюватиме їх.
Нагадаємо, Європа робить символічний крок назустріч майбутньому: повністю змінює дизайн банкнот євро. Рішення пояснюється тим, що використання фізичних грошей за останнє десятиліття неухильно скорочувалося на тлі розширення послуг онлайн-банкінгу та популяризації цифрових платіжних інструментів.
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