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Одна з країн втратить шанс на євроінтеграцію через поїздку її президента до Москви

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Одна з країн втратить шанс на євроінтеграцію через поїздку її президента до Москви
фото: російські ЗМІ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також зібрався у Москву

Сербія може втратити шанс на євроінтергацію, якщо її лідер Александр Вучич не відмовиться від ідеї відвідати Москву на 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Повідомляється, що європейські посадовці попередили президента Сербії, що його країні заблокують вступ до Європейського Союзу, якщо він вирішить відвідати військовий парад у Москві 9 травня.

Канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов зауважив, що ЄС «потрібно переконатися», що претенденти на членство «розуміють, що певні рішення коштують дорого». За його словами, наслідком буде те, що Сербія не приєднається до європейського блоку.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже також розповіла, що під час вечері з офіційними представниками Західних Балкан 13 квітня керівники зовнішньополітичних відомств ЄС дали «дуже чіткі» настанови не брати участі в параді 9 травня в Москві, «оскільки це б не відповідало цінностям ЄС».

Як відомо, Вучич вже підтверджував намір відвідати Москву 9 травня, а також пообіцяв направити підрозділ збройних сил Сербії для участі у параді.

До слова, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас застерегла європейських лідерів від участі у святкуваннях до Дня перемоги у Москві. Кремль розкритикував заяву Каллас.

«Те, що також було дуже чітко обговорено та сказано різними державами-членами, так це те, що будь-яка участь у парадах чи святкуваннях 9 травня в Москві не сприйметься легковажно європейською стороною, враховуючи, що росія справді веде повномасштабну війну в Європі», – наголосила вона.

Разом з тим прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також зібрався у Москву. Він сказав: «Я збираюся в Москву дев'ятого травня. Попередження пані Каллас – це шантаж чи оголошення про те, що я буду покараний після повернення з Москви? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939».

Своєю чергою Politico пише, що український уряд запросив високопосадовців європейських держав 9 травня до Києва на знак демонстрації дипломатичної сили проти щорічного військового параду президента Росії Володимира Путіна в Москві того ж дня.

 

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Теги: росія Європа Сербія парад Кая Каллас Роберт Фіцо

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