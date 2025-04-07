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Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість
Європейський центробанк проведе конкурс щодо дизайну банкнот
фото із відкритих джерел

У дискусії стосовно нового дизайну банкнот взяли участь понад 365 тис. громадян єврозони

Європа робить символічний крок назустріч майбутньому: повністю змінює дизайн банкнот євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Capital.

Рішення пояснюється тим, що використання фізичних грошей за останнє десятиліття неухильно скорочувалося на тлі розширення послуг онлайн-банкінгу та популяризації цифрових платіжних інструментів. У Європейському центральному банку вважали, що ця тенденція створила ідеальний контекст для трансформації та на символічному рівні. Зміна зовнішнього вигляду банкнот євро не лише як кошти платежу, а й як вираження європейської ідентичності та цінностей.

Європейський центробанк (ЄЦБ) запустив широкий консультаційний механізм, що проводився протягом двох років. У виборі тем, які ляжуть в основу нового дизайну, взяли участь понад 365 тис. громадян єврозони, а також фахівці з різних галузей. В результаті дійшли двох ключових концепцій, які визначать майбутнє європейських банкнот: «Європейська культура» та «Річки та птахи».

Майбутні банкноти

Нова тема «Європейська культура» виведе на лицьову сторону банкнот зображення таких знакових особистостей, як Марія Кюрі та Мігель де Сервантес, а також зображення, що нагадують про місця та культурні події, які мають континентальний вплив.

З іншого боку, тема, натхненна природою, пропонує візуальний зв'язок із біорізноманіттям Європи, ілюструючи птахів та річки, які поєднують, незважаючи на кордони, природний ландшафт континенту.

Цього року ЄЦБ відкриє конкурс, присвячений художникам та графічним дизайнерам з усього Європейського Союзу. Учасники запропонують візуальні концепції, які оцінюватимуться як спеціалізованим журі, так і громадським голосуванням. Таким чином, майбутній вигляд банкнот визначатиметься як експертизою, так і перевагами громадян Європи.

Після остаточного відбору Рада керуючих ЄЦБ затвердить проєкти, що перемогли. 

Нові банкноти будуть офіційно випущені в 2026 році і будуть поєднанням сучасності, візуальної стійкості та європейської символіки. Вони поступово замінять старі моделі, ознаменувавши новий етап історії єдиної валюти.

Нагадаємо, Національний банк відкликав банківську ліцензію та виключив відомості з Державного реєстру банків про банк «Портал». 

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Теги: банк Європа гроші конкурс

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