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«Єдина мова, яку розуміє Путін – це мова сили»: євродепутат закликав посилити тиск на РФ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Єдина мова, яку розуміє Путін – це мова сили»: євродепутат закликав посилити тиск на РФ
Матей Тонін
фото з відкритих джерел

«Неможливо вести переговори з диктатором, керуючись демократичними стандартами»

Захід припустився помилки, недооцінивши принцип, що стримування є ефективним лише тоді, коли противник усвідомлює, що ви сильні й непереможні. ЄС має зрозуміти, що неможливо вести переговори з диктатором, керуючись демократичними стандартами, адже єдина мова, яку він розуміє – це сила та єдність. Саме тому європейцям і їхнім союзникам необхідно терміново збільшити інвестиції в оборонний сектор, а також надати Україні достатньо ресурсів – як військових, так і економічних – для досягнення паритету сил. Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Словенії Матей Тонін (Європейська народна партія).

«Путін напав на Україну у 2022 році, виходячи з помилкової оцінки. Він вважав, що Європейський Союз розділений, США зосереджені на інших питаннях, Україна розколота, а її уряд слабкий. Це була серйозна помилка і головний фактор, що підштовхнув його до ірраціонального рішення про вторгнення. Історія вчить нас: стримування ефективне лише тоді, коли противник розуміє, що ми сильні й непереможні. Захід – і, можливо, також Україна – припустилися помилки, недооцінивши це правило. У майбутньому ми зобов’язані усунути ці помилки й не повторювати їх. Неможливо вести переговори з диктатором, керуючись демократичними стандартами. Єдина мова, яку він розуміє, – це сила й єдність», – заявив політик.

«Багато років ми нехтували обороною, і тепер не здатні навіть забезпечити достатню кількість боєприпасів. Необхідно терміново збільшити інвестиції в оборонний сектор. Крім того, Захід постійно запізнюється з передачею озброєння Україні. Кожна затримка посилює ескалацію. Україні слід надати достатньо ресурсів для досягнення паритету сил – інакше Путін продовжить вважати, що може перемогти військовим шляхом», – підсумував словенський євродепутат.

Раніше депутат Європарламенту від Латвії Рейніс Познякс заявив, що миру можна досягти лише через тиск на РФ. На його думку, мир із Росією можливий тільки з позиції сили й безперервного тиску, зокрема – на російську економіку. Європейський Союз може реалізувати таку політику сили шляхом посилення контролю за російським «тіньовим флотом», запровадження тарифів на сільськогосподарську продукцію та добрива з РФ, а також виділення достатнього фінансування для розвитку української оборонної промисловості.

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Теги: путін Україна озброєння Європейський союз переговори

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