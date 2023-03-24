Європейський центробанк тисне на Raiffeisen Bank: причина

Банк все ще не прийняв рішення про вихід з Росії

Європейський центральний банк (ЄЦБ) тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що тиск з’явився після того, як високопосадовець з питань санкцій Держдепартаменту США Джеймс О’Браєн висловив занепокоєння щодо бізнесу Raiffeisen у Росії під час візиту до Відня у лютому.

Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку. Водночас Raiffeisen поки не планує представляти такий план, зазначають джерела.

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Представник банку заявив, що Raiffeisen розглядає можливі дії щодо свого бізнесу в Росії, «включаючи ретельно керований вихід», і уточнив, що вже скоротив обсяги кредитування в країні.

Видання зазначає, що австрійський банк зараз є найважливішим західним банком в РФ. На нього припадає близько чверті всіх переказів у євро до цієї держави.

Речний Raiffeisen Bank Крістоф Данц заявив, що банк все ще не прийняв рішення про вихід з Росії, але запевняє, що не веде бізнес на окупованих територіях України.

«RBI розглядає всі стратегічні варіанти щодо майбутнього «Райффайзенбанку Росія», включно з впорядкованим виходом з банку. Через складність ситуації, включаючи обмежувальні заходи, запроваджені Російською Федерацією, цей процес все ще триває», – зазначив він.

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Також Данц додав, що російська дочка Raiffeisen Bank International «практично припинила свою кредитну діяльність і скоротила обсяги кредитування приблизно на 30%».

Нагадаємо, НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни, тому що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну банк продовжив працювати в РФ і офіційно визнав так звані «ДНР» і «ЛНР».

Згодом стало відомо, що внесення Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) австрійського Raiffeisen Bank International до списку міжнародних спонсорів війни не вплине на роботу української «дочки».