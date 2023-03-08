Ще одна іноземна компанія стала «спонсором війни»: озвучено причину

Російська «дочка» італійського цементного підприємства бере участь у мобілізаційних заходах агресора та спрямовує допомогу на фронт

Українське національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло італійську компанію Buzzi Unicem до переліку міжнародних «спонсорів війни». Причиною такого рішення називається відмова компанії піти з російського ринку. Про це повідомляється на сайті НАЗК.

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«Підставою стало те, що, незважаючи на свою заяву про відмову від будь-якої операційної участі в російському бізнесі, Buzzi Russia продовжувала розширюватися після анексії українського Криму і після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну минулого року», – йдеться у заяві.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Buzzi Unicem, компанії належить кілька цементних заводів у Росії, у штаті російської «дочки» підприємства налічується 1446 співробітників.

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Нагадаємо, російська «дочка» підприємства - «СЛК Цемент» бере участь у мобілізаційних заходах агресора та спрямовує допомогу на фронт. Про це повідомлялось у прес-релізі проекту Stop Business With Russia (SBWR) української благодійної організації Destiny.UA.

«СЛК Цемент» підтвердила, що частину її співробітників було призвано до російських збройних сил. Спираючись на дані офіційної сторінки компанії в соцмережах, щонайменше дев'ять її співробітників беруть участь у війні Росії проти України. Buzzi Russia активно підтримує мобілізованих співробітників, постачає допомогу російській армії та заохочує до цього інших», – повідомляла організація. Так, «СЛК Цемент» направляла на фронт для російських солдатів воду, печі для обігріву, іншу гуманітарну та фінансову допомогу, – зазначається у повідомленні.

За даними SBWR, Buzzi Unicem 12 травня 2022 року заявила про припинення стратегічного розвитку та операційної участі в діяльності своєї «дочки» компанії «СЛК Цемент» через накладені на Росію санкції.

Водночас російська компанія за підсумками першого півріччя 2022 року наростила виручку на 22%, EBITDA – на 43% порівняно з попереднім роком, а у третьому кварталі продажі компанії зросли на 36% до 2021 року, наголошується у дослідженні. Компанія також брала участь у низці оборонних замовлень РФ з постачання цементу та сплатила близько 62 млн євро податків у період з 2016 по 2021 роки.

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Тим часом, ряд інших міжнародних виробників будматеріалів заявляли про вихід з ринку РФ. Так, швейцарська Holcim, яка керувала в РФ чотирма цементними заводами, повідомила про вихід компанії, її бренду з російського ринку та продаж активів.