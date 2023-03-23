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Raiffeisen Bank потрапив до списку спонсорів війни: чи вплине це на роботу банку в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Raiffeisen Bank потрапив до списку спонсорів війни: чи вплине це на роботу банку в Україні
фото ілюстративне

Рішення НАЗК не стосується українського «Райффайзен Банку»

Внесення Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) австрійського Raiffeisen Bank International до списку міжнародних спонсорів війни не вплине на роботу української «дочки». Про це повідомила пресслужба українського Райффайзен Банку, передає «Інтерфакс–Україна».

«Це (рішення – «Главком») жодним чином не стосується українського «Райффайзен Банку» як окремої юридичної особи й не позначається на його діяльності», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни, тому що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну банк продовжив працювати в РФ і офіційно визнав так звані «ДНР» і «ЛНР».

Раніше до списку спонсорів війни потрапила компанія Metro.

Теги: війна банк Україна

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