Відомий європейський банк потрапив до списку спонсорів війни

Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані «Д/ЛНР» через своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування окупантам

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих «ДНР» і «ЛНРр» через своє представництво в Росії. Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

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«Ймовірно деякі відомі банки сподіваються, що якщо залишаться працювати в Московії, то держава-терорист буде брати у них величезні кредити для виплат репарацій Україні. НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих «ДНР» та «ЛНР» через своє представництво в РФ», – йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що банк скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів. Так, до російського бюджету у 2022 році банк заплатив у 4,8 разів більше, ніж за весь довоєнний рік. Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету РФ €559 млн. Це дорівнює вартості близько 95 ракет «Калібр», якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста.

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У НАЗК додають, що Національний банк України констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку.

Зокрема, Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані «Л/ДНР» через своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити), фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини. До того ж, банк підіграє російській пропаганді, називаючи війну «спеціальною військовою операцією».

Таким чином, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у Росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму, резюмують у НАЗК.

Нагадаємо, що Raiffeisen Bank заробив на росіянах €2 млрд за рік повномасштабної війни проти України. Прибутки банку збільшилися у 4,3 рази.

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До слова, нещодавно компанія Metro потрапила до списку спонсорів війни.