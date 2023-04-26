Казахстан готує неприємності російським банкам та клієнтам

Про обмеження для російських клієнтів оголосила Казахська фондова біржа

Казахстан заявив про посилення вимог до проведення фінансових операцій для громадян Росії. На ухвалу рішення повпливав візит помічниці міністра фінансів США Елізабет Розенберг, яка попередила Астану про зростаючий ризик вторинних санкцій. Про це пише Tengrinews.kz.

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Як заявила глава фінансового регулятора АРРФР Мадіна Абилкасимова, банки Казахстану посилюють вимоги для запобігання порушенню санкцій. «Ми вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути ризику накладення вторинних санкцій на фінансовий сектор Казахстану. Це вкрай важливо, і ми повністю дотримуємося вимог, які виставляють регулятори і зовнішні банки-кореспонденти», – заявила Абилкасимова, додавши, що всі банки і фінансові організації значно посилили процедури з дотримання санкцій.

За її словами, йдеться насамперед про операції з валютою. «Важливо, щоб при проведенні торгових операцій банківська система не використовувалася для обходу санкцій», – зазначила Абилкасимова.

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Також про обмеження для російських клієнтів оголосила Казахська фондова біржа: вона відокремить рахунки росіян та білорусів, позбавивши їх можливості проводити операції з валютними інструментами.

Нагадаємо, США пригрозили Казахстану санкціями за допомогу Росії. За підсумками 2022 року, Казахстан на 25% наростив постачання товарів до Росії і став одним із великих «хабів» для паралельного імпорту, обсяги якого уряд РФ оцінив у десятки мільярдів доларів.

До відома, один із найбільших банків Грузії блокуватиме рахунки росіян без попередження. Також найбільший банк Кіпру закриває рахунки тисячам росіян.