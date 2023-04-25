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США пригрозили Казахстану санкціями за допомогу Росії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
США пригрозили Казахстану санкціями за допомогу Росії
США мають намір ясно попередити казахстанських чиновників про наслідки щільної дружби з Росією
фото з відкритих джерел

За підсумками 2022 року, Казахстан на 25% наростив постачання товарів до Росії

США можуть запровадити санкції щодо казахстанських банків та компаній за допомогу Росії в ухиленні від обмежувальних заходів Заходу. Про це заявила 2 квітня помічниця заступника міністра фінансів США Елізабет Розенберг, яка прибула на переговори до Астани.

«Зростає ризик як щодо Республіки Казахстан, так і щодо компаній та банків», – сказала Розенберг, уточнивши, що йдеться про вторинні санкції – тобто штрафні заходи за порушення санкційного режиму.

За підсумками 2022 року, Казахстан на 25% наростив постачання товарів до Росії і став одним із великих «хабів» для паралельного імпорту, обсяги якого уряд РФ оцінив у десятки мільярдів доларів. Наприклад, експорт пральних машин у РФ становив майже 100 тисяч штук за рік, хоча в 2021 році був відсутній зовсім. Постачання сучасних напівпровідників з Казахстану підскочили більш ніж у 300 разів – до $3,7 млн.
 
За словами Розенберг, яка прибула до Казахстану на чолі делегації чиновників американського Мінфіну, така торгівля має ризики, і США мають намір ясно попередити про це казахстанських чиновників.

Нагадаємо, що нещодавно Росія активізувала спроби обійти санкції через Казахстан. Російські трейдери створили розгалужену мережу поставок підсанкційних товарів.

Раніше повідомлялося, що Казахстан змушений підняти ціни на бензин. У міненерго Казахстану пояснили, що підвищити ціни потрібно, щоб зрівняти їх із цінами в сусідніх країнах. Через це також піднімуть ціни на газ в країні.

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Теги: росія санкції Казахстан США

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