США пригрозили Казахстану санкціями за допомогу Росії

За підсумками 2022 року, Казахстан на 25% наростив постачання товарів до Росії

США можуть запровадити санкції щодо казахстанських банків та компаній за допомогу Росії в ухиленні від обмежувальних заходів Заходу. Про це заявила 2 квітня помічниця заступника міністра фінансів США Елізабет Розенберг, яка прибула на переговори до Астани.

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«Зростає ризик як щодо Республіки Казахстан, так і щодо компаній та банків», – сказала Розенберг, уточнивши, що йдеться про вторинні санкції – тобто штрафні заходи за порушення санкційного режиму.

За підсумками 2022 року, Казахстан на 25% наростив постачання товарів до Росії і став одним із великих «хабів» для паралельного імпорту, обсяги якого уряд РФ оцінив у десятки мільярдів доларів. Наприклад, експорт пральних машин у РФ становив майже 100 тисяч штук за рік, хоча в 2021 році був відсутній зовсім. Постачання сучасних напівпровідників з Казахстану підскочили більш ніж у 300 разів – до $3,7 млн.



За словами Розенберг, яка прибула до Казахстану на чолі делегації чиновників американського Мінфіну, така торгівля має ризики, і США мають намір ясно попередити про це казахстанських чиновників.

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Нагадаємо, що нещодавно Росія активізувала спроби обійти санкції через Казахстан. Російські трейдери створили розгалужену мережу поставок підсанкційних товарів.

Раніше повідомлялося, що Казахстан змушений підняти ціни на бензин. У міненерго Казахстану пояснили, що підвищити ціни потрібно, щоб зрівняти їх із цінами в сусідніх країнах. Через це також піднімуть ціни на газ в країні.