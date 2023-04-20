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Найбільший банк Кіпру закриває рахунки тисячам росіян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Найбільший банк Кіпру закриває рахунки тисячам росіян
Банки Кіпру зробили попередження для росіян
фото з відкритих джерел

 Власників російських паспортів більше не хочуть бачити серед клієнтів банків на Кіпрі

Найбільший банк Кіпру попередив попередив про негайне закриття рахунків чотирьох тисяч клієнтів із російськими паспортами, які не є резидентами країн Євросоюзу. Про це йдеться у повідомленні на сайті банку.

«Bank of Cyprus повідомив 4000 клієнтів, які мають російський паспорт і не є резидентами країн ЄС, про те, що їхні рахунки будуть закриті відповідно до політики прийняття клієнтів і відповідної схильності до ризику», – повідомив банк. Представник банку додав,  що депозити на рахунках цих 4 тис. клієнтів становлять менше ніж 0,5% від загального обсягу депозитів Bank of Cyprus.

Загалом станом на 31 грудня 2022 року лише 3% депозитів у Bank of Cyprus належали клієнтам із Росії та Білорусії. Як випливає із фінансової звітності банку, загальний обсяг клієнтських депозитів за підсумками минулого року становив €19 млрд.

Представник банку пояснив, що рішення пов'язане із призупиненням членства Росії у Групі розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, ФАТФ). Це сталося 24 лютого 2023 року у зв'язку з ухваленою Генасамблеєю ООН резолюцією, в якій містилася вимога виведення російських військ з території України. 

Другою причиною зміни політики банку щодо росіян стало додавання країни до списку податкових юрисдикцій, які не співпрацюють із Євросоюзом.

Раніше цього тижня про масове розсилання клієнтам із Росії повідомлень про закриття рахунку повідомила компанія Main Partner Trust, яка надає комплексні послуги клієнтам на острові. 

Експерти наголошували, що на такий крок фінансова організація пішла через побоювання порушити режим санкцій, які забороняють надавати консультаційні, маркетингові, IT, юридичні, інжинірингові послуги компаніям та громадянам Росії. Інакше Bank of Cyprus міг зіткнутися з великими штрафами.

При цьому фахівці очікують, що незабаром таку ж політику почнуть застосовувати конкуренти Bank of Cyprus – Hellenic та Eurobank, хоча вони відповідних листів клієнтам не відправляли. Проте з минулого року всі кіпрські банки не відкривають рахунки клієнтам без дозволу на проживання чи громадянства однієї з країн Євросоюзу.

Нагадаємо, влада Кіпру ще на рік продовжила громадянам України дію статусу осіб, які перебувають під тимчасовим захистом. Про це повідомляє сайт МЗС Кіпру.Зазначається, що право на тимчасовий захист автоматично продовжується на один рік, тобто до 4 березня 2024 року, для громадян України, які вже отримали такий статус на Кіпрі.

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Теги: банк гроші паспорт Кіпр послуги влада танки 24 лютого

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