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Один із найбільших банків Грузії блокуватиме рахунки росіян без попередження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Один із найбільших банків Грузії блокуватиме рахунки росіян без попередження
фото з відкритих джерел

Якщо банк виявить транзакцію з порушенням санкцій, він залишає за собою право закрити рахунки клієнта

Грузинський TBC Bank попередив клієнтів, що буде закривати їхні рахунки в разі виявлення трансакцій, які порушують санкції проти Росії. Блокування здійснюватиметься без попередження. Про це повідомили в пресслужбі банку, передає «Комерсант».

«Введені проти Росії санкції США, Великобританії та ЄС включають, окрім іншого, заморожування активів, блокування, обмеження доступу до фінансових ресурсів, прямі та непрямі заборони на експорт із США, Великої Британії та ЄС до Росії та навпаки. Звертаємо вашу увагу, якщо банк виявить транзакцію з порушенням санкцій, він залишає за собою право закрити рахунки клієнта без попереднього повідомлення», – йдеться в повідомленні.

У грудні 2022 року стало відомо, що грузинський Bank of Georgia масово закриває рахунки росіянам та білорусам без пояснень. На виведення коштів банк, згідно з розісланими смс, дає п’ять днів.  

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Теги: санкції експорт гроші росіяни банк Грузія

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