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Компанію, яка вкладає мільярди у військову скарбницю Кремля, оминуть санкції ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Компанію, яка вкладає мільярди у військову скарбницю Кремля, оминуть санкції ЄС
Міністерство закордонних справ Бельгії відмовилося коментувати відмову вводити санкції проти «Алроса»
фото з відкритих джерел

«Алроса» приносить «серйозні» доходи Путіну

ЄС не вводитиме санкції проти російської алмазодобувної компанії «Алроса», яка вкладає мільярди євро на рік у військову скарбницю Кремля.  Про це повідомляє EUobserver.

За даними видання, яке посилається на заяву ЄС, «Алроса» безпосередньо фінансувала новий російський військово-морський підводний човен, а також вкладала мільярди євро на рік у військову скарбницю Кремля.

Президент Росії Володимир Путін «також вихвалявся, що ця фірма з контрольним пакетом акцій принесла йому «серйозні» доходи».

За словами дипломатів, «Алроса» не увійшла до списку санкцій остаточної угоди щодо восьмого пакету санкцій, прийнятої в Брюсселі в середу вранці, 5 жовтня.

Міністерство закордонних справ Бельгії відмовилося коментувати відмову вводити санкції проти «Алроса», після того, як бельгійські дипломати та лобісти Антверпенського всесвітнього алмазного центру (є найбільшим міжнародним вузлом торгівлі алмазами та діамантами, - ред.) попередили, що санкції проти «Алроса» будуть вартувати тисяч робочих місць в Антверпені.

Журналісти зазначають, що відмова від санкцій проти «Алроси» «знаменує собою поразку країн Балтії, Ірландії та Польщі, які спочатку підтримали повну заборону алмазів, потім заборону непромислових алмазів, а потім санкції проти «Алроси».

Раніше повідомлялося, що  ЄС пропонує повністю заборонити імпорт алмазів із РФ.

Теги: імпорт путін санкції росія Європейський союз

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