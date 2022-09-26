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ЄС пропонує повністю заборонити імпорт алмазів із РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС пропонує повністю заборонити імпорт алмазів із РФ
ЄС пожвавив обговорення нових санкції після того, як минулого тижня президент Путін оголосив мобілізацію
фото з відкритих джерел

Антверпенський всесвітній алмазний центр заявив, що санкції проти РФ знищать близько 30% його бізнесу

П’ять країн Європейського Союзу закликають припинити імпорт алмазів із Росії. Про це повідомляє Reuters.

«ЄС, який вже запровадив шість раундів санкцій з того часу, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, потребує одностайності, щоб узгодити будь-яку таку заборону, яку Бельгія, де знаходиться найбільший у світі центр торгівлі алмазами Антверпен, раніше відкинула», – зазначає видання.

Антверпенський всесвітній алмазний центр заявив, що санкції проти РФ знищать близько 30% його бізнесу.

ЄС пожвавив обговорення нових дій після того, як минулого тижня президент Путін оголосив наказ про часткову військову мобілізацію та перейшов до анексії окупованих частин України. Очікується, що виконавча Європейська комісія ЄС надасть офіційну пропозицію щодо додаткових санкцій державам-членам найближчим часом.

Нагадаємо, Японія посилила санкції проти РФ через вторгнення в Україну, заборонивши експорт до Росії товарів, пов'язаних із хімічною зброєю. 

Як повідомлялося, США найближчими днями оголосять про нові санкції проти Росії. Це відповідь Вашингтона на проведення російськими окупантами «референдумів» на захоплених територіях України.

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