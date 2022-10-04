Британія запровадила санкції щодо «голови уряду» Херсонщини

Від початку російського вторгнення Британія ввела санкції щодо більш ніж 1,4 тис. фізичних та 160 юридичних осіб

Велика Британія сьогодні, 4 жовтня, запровадила санкції щодо «голови уряду» окупованої частини Херсонської області Сергія Єлісєєва. Про це повідомляється на сторінці уряду Британії.

Рестрикції, що мають на увазі заборону на в'їзд до Великої Британії та заморожування активів у разі їх виявлення, були застосовані до Єлісєєва під приводом того, що він причетний до дій щодо дестабілізації України.

Сергій Єлісєєв у 2021-2022 роках був першим заступником голови уряду Калінінградської області. Раніше чоловік працював у Федеральній службі безпеки РФ.

5 липня 2022 року призначений «головою уряду російської окупаційної Військово-цивільної адміністрації Херсонської області». 4 серпня призначений «виконувачем обов'язків голови Військово-цивільна адміністрація Херсонської області».

Від початку російського вторгнення Британія ввела санкції щодо більш ніж 1,4 тис. фізичних та 160 юридичних осіб.

Нагадаємо, Австралія розширює санкції проти Росії через спробу незаконної анексії чотирьох регіонів України. Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ країни. Фінансові обмеження та заборона на поїздки торкнуться 28 осіб.

Нагадаємо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.