Санкції і заборона віз для РФ: Зеленський поговорив з майбутньою прем’єркою Італії

Президент України привітав лідера політичної сили «Брати Італії» з перемогою на виборах

Зеленський запросив лідерку партії «Брати Італії» відвідати Україну

Президент Володимир Зеленський обговорив із лідеркою партії «Брати Італії» Джорджею Мелоні важливість підтримки України після формування нового італійського уряду, питання санкцій проти Росії, заборону видачі туристичних від росіянам, а також запросив відвідати Україну. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що основними темами переговорів були поступовий розвиток двосторонніх відносин, допомога Україні з боку Італії та необхідність жорсткої реакції міжнародної спільноти на нові злочинні дії російського агресора проти суверенітету й територіальної цілісності України.

«Рішення росії щодо чергової спроби анексії частини території України є нікчемними та не змінюють реальності. Не можна допустити повторення кримського сценарію. Територіальна цілісність України має бути й буде відновлена», – наголосив президент.

Він подякував Мелоні за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, окремо відзначивши важливість послідовної позиції її політичної сили на підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії.

Співрозмовники також обговорили заходи реагування на нещодавні злочинні дії РФ на багатосторонньому рівні, зокрема в межах ООН та інших ключових міжнародних майданчиків.

У цьому контексті глава Української держави також наголосив на необхідності запровадження додаткових санкцій проти росії, зокрема посилення восьмого санкційного пакета ЄС та заборони видачі державами Євросоюзу туристичних віз для громадян РФ.

Зеленський також поінформував співрозмовницю про ухвалене рішення подати офіційну заявку на членство України в НАТО та очікування щодо проходження шляху до Альянсу за прискореною процедурою.

«Ще до членства в НАТО Україна повинна отримати чіткі та юридично зобов’язувальні гарантії колективної безпеки», – констатував президент, високо оцінивши готовність італійської сторони долучитися до цього процесу.

Під час розмови також наголошувалося на необхідності продовження всебічної підтримки України після формування нового італійського уряду.

Зеленський запросив очільницю майбутнього уряду Італії відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, в Італії 25 вересня відбулися дострокові парламентські вибори. Перемогу здобула права коаліція. Новим прем'єр-міністром може стати лідерка партії «Брати Італії» Джорджія Мелоні. Таким чином вона буде першою жінкою-главою уряду в історії країни.