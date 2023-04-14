Країни Балтії хочуть відмовитися від ще одного російського енергоносія

На скраплений вуглеводневий газ не поширюються санкції проти Росії

Минулого року РФ більш ніж удвічі збільшила родаж зрідженого вуглеводневого газу у країни Балтії

Країни Балтії намагатимуться зупинити імпорт зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ) з Росії. Про це заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, повідомляє BBC.

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«Ми дійшли єдиної думки, що ЗВГ не має імпортуватися до трьох балтійських країн. Це, як я вже сказав, рішення трьох країн Балтії, оскільки європейських санкцій щодо ЗВГ немає, – сказав він. – Позиція Латвії також схожа, тому ми будемо шукати спільні рішення, як нам рухатися далі».

На скраплений вуглеводневий газ, на відміну від скрапленого природного газу (ЗПГ), не поширюються санкції проти Росії. Повідомлялося, що російські експортери більш ніж удвічі збільшили продаж ЗВГ у країни Балтії минулого року.

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Наприкінці минулого року до Фінляндії прибув плавучий ЗПГ-термінал, який мав замінити постачання російського трубопровідного газу.

Росія припинила постачання природного газу до Фінляндії у травні 2022 року, після того, як країна відмовилася платити постачальнику в рублях. Москва ввела цей захід для клієнтів із «недружніх країн», щоб обійти західні санкції, введені у відповідь на вторгнення в Україну.

Щоб заповнити дефіцит та позбутися залежності від російського газу, Фінляндія підписала 10-річний контракт на оренду ЗПГ-терміналу з американською компанією. Вартість оренди судна – близько 126 тисяч євро на добу.