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Вирок суду в Гаазі: Росія виплатить $5 млрд «Нафтогазу» за збитки у Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вирок суду в Гаазі: Росія виплатить $5 млрд «Нафтогазу» за збитки у Криму
фото: dw.com

Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ

Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію виплатити $5 млрд на користь «Нафтогаз». Про це повідомив голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

«Це – компенсація за збитки та втрачене майно Нафтогазу у Криму, починаючи з 2014 року», – зазначив Чернишов.

Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому.

«Вірю, що це не останнє рішення, яке ухвалять в Гаазі на користь нашої країни. За нами правда. А ті, хто борються за правду – не програють», – наголосив Чернишов.

Нагадаємо, у Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» «Главком» запитав дані про заробітні плати, винагороди та інші виплати за 2022-2023 роки голови правління Олексія Чернишова, а також директорів дочірніх компаній, які входять до структури «Нафтогазу». Проте журналісти отримали неочікувану відповідь. 

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Економіка

Вирок суду в Гаазі: Росія виплатить $5 млрд «Нафтогазу» за збитки у Криму
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