Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Передвиборчий сюрприз: Ердоган вигадав, як позбавитись від імпорту російського газу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Передвиборчий сюрприз: Ердоган вигадав, як позбавитись від імпорту російського газу
Туреччина планує знизити свою залежність від імпорту газу
фото з відкритих джерел

Туреччина з 20 квітня почне використовувати для внутрішнього споживання природний газ, видобутий на найбільшому газовому родовищі Сакар'я у Чорному морі

Туреччина почне постачати газ зі своїх родовищ на континентальному шельфі домогосподарствам у травні. А виявлений Туреччиною газ у Чорному морі здатний задовольняти побутові потреби упродовж 35 років. Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів країни Фатіх Донмез, пише видання CNN Türk.

Туреччина у 2020 році виявила у Чорному морі велике родовище газу, обсяги якого оцінили у 540 мільярдів кубометрів. Тоді президент країни Реджеп Тайіп Ердоган назвав його найбільшим у країні. Також він повідомляв, що у Чорному морі знайдено родовище газу обсягом 58 мільярдів кубометрів, а загальні запаси чорноморського газу досягли 710 мільярдів кубометрів і коштують на міжнародних ринках 1 трильйон доларів. Під час виступу в парламенті Ердоган заявив, що природний газ, який видобувається Туреччиною на шельфі Чорного моря, почне надходити в національну розподільчу систему 20 квітня

«Наші запаси 710 мільярдів кубометрів газу. Це здатне на 35 років задовольнити потреби всіх житлових будинків», – сказав Донмез в інтерв'ю CNN Türk.

Транспортуванням газу займатиметься державна нафтогазова компанія Botas. Донмез натякнув, що завдяки цьому споживачі можуть розраховувати на зниження рахунків за комунальні послуги. Вочевидь, що це новий передвиборчий «сюрприз» багаторічного лідера Туреччини. Адже президентські перегони відбудуться менше ніж за місяць, вони призначені на 14 травня.

Експорт – не за горами?

Втім, країна планує не лише покривати свої потреби, а й здійснюватиме експорт. Так, Туреччина спільно з Азербайджаном розраховує постачати газ до європейських країн.

«Азербайджан – країна з великими інвестиціями до Туреччини. Їхня національна компанія SOCAR (Держнафтокомпанія) також є одним з найбільших інвесторів у Туреччині. Ця співпраця почне здійснюватись і в 3-й країні. Будуть нові види співробітництва. BOTAŞ і SOCAR (Держкомпанії Туреччини та Азербайджану) створили нову компанію. Ми постачатимемо газ до Європи. Ми заявили, що станемо центром торгівлі газом. Азербайджан також підтримує це. Балканські країни вимагають газу від нас та Азербайджану. У цьому питанні ми діятимемо спільно», – сказав Донмез. 

Читайте також:  У Туреччині затримано понад 130 учасників шахрайської схеми з інвестиціями

Теги: Туреччина міністр експорт Азербайджан президент послуги родовище

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розслідуванням інциденту займатимуться Штати
Речник Повітряних Сил відреагував на інцидент із американським БПЛА у Чорному морі
15 березня, 00:43
Росіяни намагаються захопити Бахмут уже сім місяців
США відреагували на рішення Зеленського й надалі утримувати Бахмут
16 березня, 00:24
Вступ України та Молдови до ЄС. Мішель повідомив, коли можуть розпочатися переговори
Вступ України та Молдови до ЄС. Мішель повідомив, коли можуть розпочатися переговори
28 березня, 15:48
міністр оборони Хорватії Маріо Баножич
Хорватія планує передати Україні гелікоптери Мі-8 – міністр оборони (відео)
29 березня, 22:16
Прем'єр Іспанії Санчес закликав Сі Цзіньпіна поговорити із Зеленським
Прем'єр Іспанії прибув до КНР, щоб зупинити незаконну війну на умовах України
31 березня, 15:53
Зеленський приїхав до Дніпра: провів засідання Ставки
Зеленський приїхав до Дніпра: провів засідання Ставки
27 березня, 23:16
ПЦУ створює свій монастир у Почаєві
ПЦУ заходить у Лавру та візит Зеленського на Сумщину. Головне за 28 березня
28 березня, 21:00
Зеленський наголосив, що підтримує постійний контакт із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
Вступ в ЄС та санкції проти Росії: Зеленський повідомив деталі переговорів з главою Єврокомісії
4 квiтня, 15:23
Уряд Німеччини надто пізно ухвалив рішення про передачу необхідної українським захисникам військової техніки
За що віцеканцлер Німеччини попросив вибачення в України: відео
4 квiтня, 16:27

Економіка

Передвиборчий сюрприз: Ердоган вигадав, як позбавитись від імпорту російського газу
Передвиборчий сюрприз: Ердоган вигадав, як позбавитись від імпорту російського газу
США майже не слідкували за санкціями проти РФ до повномасштабного вторгнення: дослідження
США майже не слідкували за санкціями проти РФ до повномасштабного вторгнення: дослідження
США відправляють фахівців у Європу тиснути на компанії, що працюють із РФ
США відправляють фахівців у Європу тиснути на компанії, що працюють із РФ
Фермери сусідніх країн виступили проти українського зерна. У чому причина?
Фермери сусідніх країн виступили проти українського зерна. У чому причина?
ЄС запровадив нові правила проти відмивання грошей і фінансування тероризму
ЄС запровадив нові правила проти відмивання грошей і фінансування тероризму
Польща придумала, як розв’язати проблему експорту українського зерна
Польща придумала, як розв’язати проблему експорту українського зерна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Огірки за 200, цибуля за 80. Міністр агрополітики пояснює, що трапилося
24K
У Рівному жінка знайшла на ринку величезну суму, як вона розпорядилася грошима
18K
Митрополит УПЦ МП Антоній поскаржився: ПЦУ залишила його без штанів
18K
Заява Тищенка про замах: поліція Закарпаття розповіла перші подробиці
14K
Палку захисницю УПЦ МП Кохановську забрали на допит до СБУ (відео)
12K
Росіяни зруйнували ракетою міст на Чернігівщині

Новини

Ексофіцер ГРУ перейшов на бік України та формує «Сибірський батальйон» проти РФ
Сьогодні, 14:05
Президент нагородив редактора «Главкома» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
Сьогодні, 11:40
Запеклі бої за Бахмут і Авдіївку: Генштаб назвав кількість відбитих атак
Сьогодні, 06:46
Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
8 квiтня, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
8 квiтня, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
8 квiтня, 02:35

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту