Передвиборчий сюрприз: Ердоган вигадав, як позбавитись від імпорту російського газу

Туреччина з 20 квітня почне використовувати для внутрішнього споживання природний газ, видобутий на найбільшому газовому родовищі Сакар'я у Чорному морі

Туреччина почне постачати газ зі своїх родовищ на континентальному шельфі домогосподарствам у травні. А виявлений Туреччиною газ у Чорному морі здатний задовольняти побутові потреби упродовж 35 років. Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів країни Фатіх Донмез, пише видання CNN Türk.

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Туреччина у 2020 році виявила у Чорному морі велике родовище газу, обсяги якого оцінили у 540 мільярдів кубометрів. Тоді президент країни Реджеп Тайіп Ердоган назвав його найбільшим у країні. Також він повідомляв, що у Чорному морі знайдено родовище газу обсягом 58 мільярдів кубометрів, а загальні запаси чорноморського газу досягли 710 мільярдів кубометрів і коштують на міжнародних ринках 1 трильйон доларів. Під час виступу в парламенті Ердоган заявив, що природний газ, який видобувається Туреччиною на шельфі Чорного моря, почне надходити в національну розподільчу систему 20 квітня

«Наші запаси 710 мільярдів кубометрів газу. Це здатне на 35 років задовольнити потреби всіх житлових будинків», – сказав Донмез в інтерв'ю CNN Türk.

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Транспортуванням газу займатиметься державна нафтогазова компанія Botas. Донмез натякнув, що завдяки цьому споживачі можуть розраховувати на зниження рахунків за комунальні послуги. Вочевидь, що це новий передвиборчий «сюрприз» багаторічного лідера Туреччини. Адже президентські перегони відбудуться менше ніж за місяць, вони призначені на 14 травня.

Експорт – не за горами?

Втім, країна планує не лише покривати свої потреби, а й здійснюватиме експорт. Так, Туреччина спільно з Азербайджаном розраховує постачати газ до європейських країн.

«Азербайджан – країна з великими інвестиціями до Туреччини. Їхня національна компанія SOCAR (Держнафтокомпанія) також є одним з найбільших інвесторів у Туреччині. Ця співпраця почне здійснюватись і в 3-й країні. Будуть нові види співробітництва. BOTAŞ і SOCAR (Держкомпанії Туреччини та Азербайджану) створили нову компанію. Ми постачатимемо газ до Європи. Ми заявили, що станемо центром торгівлі газом. Азербайджан також підтримує це. Балканські країни вимагають газу від нас та Азербайджану. У цьому питанні ми діятимемо спільно», – сказав Донмез.