Паливо на крові: Угорщина продовжила газову угоду з Росією

Угорщина хоче більше російського газу, і європейські санкції країні абсолютно не заважають

Угорщина продовжила угоду з Росією про додаткові постачання газу. Крім того, сторони також домовилися про пільговий режим сплати основних обсягів палива. Про це оголосив глава МЗС країни Петер Сійярто. Про це повідомляють угорські ЗМІ.

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Зокрема, йдеться про продовження контракту з «Газпромом» про постачання понад обсяги.

Наприкінці березня стало відомо, що Москва на прохання Будапешта здійснюватиме додаткові постачання газу. «Росія продовжує здійснювати постачання газу до Угорщини відповідно до договірних зобов'язань, а також додаткові постачання на прохання угорської сторони», – зазначали в російському уряді .

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Сійярто, у свою чергу, вказував, що Угорщина не відмовиться від російського газу. «Ми не відмовимося від контрактів з надійними постачальниками газу з політичних причин», – сказав він, додавши, що постачання зрідженого природного газу до Європи не зможуть компенсувати скорочення імпорту російського газу.

Як стало відомо, сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Москви для обговорення постачання газу та нафти.

Про візит глава угорського МЗС оголосив на своїй сторінці у Facebook. Він заявив, що під час візиту до російської столиці обговорить питання постачання Угорщини газу, нафти та ядерного палива. Він підкреслив, що ці поставки є важливими для енергетичної безпеки його країни.

Сійярто сказав, що спочатку проведе зустріч із російським віце-прем'єром з питань енергетики Олександром Новаком, а потім із генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим.

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Нагадаємо, Угорщина повстала проти експорту українського зерна через свою територію та пропонує відновити кількісне обмеження на українське зерно. У країні вирішили посилити контроль за транзитними перевезеннями українського зерна по своїй території. Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.