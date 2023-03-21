Молдова відновила купівлю російського газу

У березні «Газпром» поставить Молдові 176,7 млн куб. м природного газу

У березні після перерви приблизно в три місяці Молдова відновила закупівлі газу у російського «Газпрому». Про це заявив глава державного дистриб'ютора природного газу «Молдовагаз» Вадим Чебан, передає Reuters.

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«У березні цього року, на основі поточного контракту, «Газпром» забезпечує постачання природного газу в Республіку Молдови в загальному обсязі 176,7 млн куб. м на місяць або 5,7 млн куб. м на день», – повідомив Чебан.

Він пояснив, що рішення про відновлення закупівлі газу до кінця березня 2023 року було прийнято, оскільки ціна «Газпрому» була майже однаковою з тою, яку заявив внутрішній постачальник Energocom цього місяця.

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Reuters нагадує, що з грудня «Газпром» постачав газ лише до невизнаного Придністров'я. До того часу Молдова майже виключно залежала від «Газпрому», імпорту газових та російських енергетичних носіїв. Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков заявив, що він не виключає, що на якомусь етапі всі запаси газу від «Газпрому» закінчаться.

До слова, чеська компанія Moravia Gas Storage (MGS), яка використовує підземне сховище в Дамборжіце, призупинила контракт з «Газпромом» на його оренду до кінця березня 2024 року.

Водночас імпорт скрапленого природного газу з Росії до Іспанії зріс на 84% з початку війни в Україні.