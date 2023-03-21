Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Молдова відновила купівлю російського газу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Молдова відновила купівлю російського газу
Із грудня «Газпром» постачав газ лише до невизнаного Придністров'я
фото з відкритих джерел

У березні «Газпром» поставить Молдові 176,7 млн куб. м природного газу

У березні після перерви приблизно в три місяці Молдова відновила закупівлі газу у російського «Газпрому». Про це заявив глава державного дистриб'ютора природного газу «Молдовагаз» Вадим Чебан, передає Reuters

«У березні цього року, на основі поточного контракту, «Газпром» забезпечує постачання природного газу в Республіку Молдови в загальному обсязі 176,7 млн куб. м на місяць або 5,7 млн куб. м на день», – повідомив Чебан.

Він пояснив, що рішення про відновлення закупівлі газу до кінця березня 2023 року було прийнято, оскільки ціна «Газпрому» була майже однаковою з тою, яку заявив внутрішній постачальник Energocom цього місяця.

Reuters нагадує, що з грудня «Газпром» постачав газ лише до невизнаного Придністров'я. До того часу Молдова майже виключно залежала від «Газпрому», імпорту газових та російських енергетичних носіїв. Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков заявив, що він не виключає, що на якомусь етапі всі запаси газу від «Газпрому» закінчаться.

До слова, чеська компанія Moravia Gas Storage (MGS), яка використовує підземне сховище в Дамборжіце, призупинила контракт з «Газпромом» на його оренду до кінця березня 2024 року.

Водночас імпорт скрапленого природного газу з Росії до Іспанії зріс на 84% з початку війни в Україні.

Теги: Молдова Газпром газ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нафтогаз України» блокує критичні платежі контрагентам за виконані роботи, надані послуги та поставлений товар
Видобуток газу під загрозою зриву. На «Нафтогаз» повернулися схеми часів Януковича?
13 березня, 13:34
Світ усе ще залежний від РФ
Іспанія збільшила імпорт газу з Росії – Bloomberg
15 березня, 03:28
Чеська компанія призупинила контракт із «Газпромом»
Чеська компанія призупинила контракт із «Газпромом»
15 березня, 21:32

Економіка

Як Китай допомагає економіці Росії під час війни РФ проти України
Як Китай допомагає економіці Росії під час війни РФ проти України
Молдова відновила купівлю російського газу
Молдова відновила купівлю російського газу
Зернова угода. Росія заявила про нові умови та взялася шантажувати світ
Зернова угода. Росія заявила про нові умови та взялася шантажувати світ
Швейцарський банківський гігант купив Credit Suisse
Швейцарський банківський гігант купив Credit Suisse
Японія та Німеччина домовилися про тісну економічну співпрацю: деталі
Японія та Німеччина домовилися про тісну економічну співпрацю: деталі
Під кредит для України МВФ змінив свої правила
Під кредит для України МВФ змінив свої правила

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Зустріч Путіна з колаборантами: смілива жінка наважилася сказати правду (відео)
32K
Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план»: деталі
19K
У Криму вибухи та стрілянина
17K
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
16K
Вибухи у Калинівці. Військові мають компенсувати мільйон за зруйнований будинок
15K
Путін дивно поводився на зустрічі із Сі Цзіньпіном (відео)

Новини

Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
Вчора, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Вчора, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
18 березня, 01:34

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту