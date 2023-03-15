Іспанія збільшила імпорт газу з Росії – Bloomberg

Імпорт зрідженого природного газу з Росії зріс на 84%

Імпорт скрапленого природного газу з Росії до Іспанії зріс на 84% з початку війни в Україні. Так пише Bloomberg.

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Це свідчить про те, наскільки Європа залишається залежною від Москви, попри спроби скоротити енергетичні зв'язки. Іспанія є найбільшим покупцем російського СПГ у ЄС цього року, за нею йдуть Бельгія і Франція, свідчать дані відстеження суден, опубліковані Bloomberg. За даними Центру досліджень в області енергетики і чистого повітря, Іспанія також витрачає на нафту і газ із Москви більше за всіх у ЄС - 944 мільйони євро.

Залежність Іспанії від російського СПГ, імовірно, приверне увагу політиків ЄС, деякі з яких закликають до скорочення доходів Москви після її вторгнення в Україну. Минулого тижня комісар ЄС із енергетики Кадрі Сімсон закликала припинити ці поставки, заявивши, що європейським компаніям не слід продовжувати довгострокові контракти після закінчення терміну дії поточних. Про конкретні заходи вона не повідомила.

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Іспанія була змушена збільшити закупівлі СПГ із інших країн після того, як поставки від давнього постачальника газу - Алжиру - скоротилися через дипломатичну ворожнечу між двома країнами. У той час як Росія скоротила продажі через трубопроводи в Європу до мінімуму, потоки СПГ зросли більш ніж на 30% минулого року.

Нагадаємо, у лютому голова комітету Європарламенту з промисловості, досліджень та енергетики Крістіан Сілвіу-Бушой, заявив, що в рамках Енергетичної стратегії Євросоюз має намір повністю відмовитися від поставок російського газу і перейти на інші джерела енергії.