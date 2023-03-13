Видобуток газу під загрозою зриву. На «Нафтогаз» повернулися схеми часів Януковича?

Дочка «Нафтогазу» заборгувала близько мільярда гривень за критичними платежами

Найбільша газовидобувна компанія у Центральній і Східній Європі, акціонерне товариство «Укргазвидобування» забила на сполох: з невідомих причин «Нафтогаз України» блокує критичні платежі контрагентам за виконані роботи, надані послуги та поставлений товар. Про це зазначено у листі «Укргазвидобування» до керівництва «Нафтогазу», який опинився у розпорядженні «Главкома».

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Зі змісту листа випливає, що 28 грудня 2022 року «Укргазвидобування» відправило на погодження «Нафтогазу» реєстр критичних платежів на суму 291,26 млн. грн. Така процедура є обов’язковою з початку повномасштабної війни. Фінансові операції планувалося закрити 30 грудня. У результаті надійшло підтвердження на суму 47,3 млн. грн.

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4 січня акціонерне товариство знову попросило згоду для проведення оплат на суму 456,65 млн грн. Натомість «Нафтогаз» підтвердив проводку коштів лише двом контрагентам: ТОВ «Мартін Трейд» (41 млн. грн) і Querex Sarl ($1,7 млн).

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18 січня було відправлено на погодження на 921,2 млн. грн. У підсумку погоджено всього 144,2 млн.

«Товариство не розуміє принципу відбору платежів без пояснення мотивації їх відхилення… Середній термін прострочки платежів резидентам України складає 37 днів. Настільки значна затримка в оплатах вже призводить до відмов постачальників брати участь у нових закупівлях. Таким чином знижується рівень конкуренції на торгах, зростають ціни і «Укргазвибодування» втрачає доступ до технологій та довіру партнерів», – наголосив тимчасово виконувач обов’язків гендиректора товариства Олег Толмачев у листі до голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова.

Як стверджує Толмачев, через суттєві затримки із розрахунками існує ризик зриву виробничої програми з видобутку природного газу. Зокрема, до його товариства вже надходять звернення про зупинки робіт через відсутність палива (безповоротні втрати операційного плану 2023 року склали 6,4 млн. куб м природного газу), не можливості закупівлі матеріалів та простою техніки.

«Необхідно спростити процес погодження платежів та розробити чіткі правила за якими приймаються рішення. У разі необхідності, створити додаткові контролі на етапі закупівлі, поставки чи підписанні актів. Відсутність платежів по вже підписаних актах створює загрозу штрафних санкцій, судових справ та арешту рахунків, а отже постійного блокування роботи стратегічно важливого підприємства, збільшення грошового відтоку та робить неможливим на рівні держави забезпечити себе власними енергоносіями», – заявив топменеджер газовидобувної компанії.

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За інформацією власних джерел «Главкома» у владних колах, невиконання плану з видобутку природного газу у січні 2023 року становило 80 млн куб. м.

«Це великий обсяг газу, який навряд чи вдасться надолужити протягом поточного року», – зауважив співбесідник «Главкома».

Крім цього, у ЗМІ поширилася інформація, що нове керівництво НАК «Нафтогаз» повернулося до практики повної зупинки всіх платежів, у тому числі дочірніх компаній, як це діяло за часів президентства Віктора Януковича. Схема максимально проста: платежі випускають виключно за «відкат» від 10% до 40%. Відповідні сигнали отримали всі контрагенти «Нафтогазу» та його дочірніх компаній. Начебто відповідальним за «розв’язання питання» є Олександр Сергєєв, помічник Олексія Чернишова.

Як відомо, у 2022 році «Укргазвидобування» видобула 12,5 млрд куб. м. природного газу. Це на 3% менше, ніж за 2021 рік. Всього за рік компанія пробурила 47 нових свердловин, що майже дорівнює показнику 2021 року.

Засновником «Укргазвидобування» виступає акціонерне товариство «Нафтогаз України».