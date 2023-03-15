Чеська компанія призупинила контракт із «Газпромом»

Компанія призупинила дію контракту з російським газовим гігантом через ухвалення десятого пакета санкцій

Компанія Moravia Gas Storage (MGS), яка використовує підземне сховище в Дамборжіце, призупинила контракт з «Газпромом» на його оренду до кінця березня 2024 року. Про це виданню iROZHLAS повідомив члени ради директорів MGS Павел Марек.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Компанія вирішила призупинити контракт з російською компанією через ухвалення у кінці лютого Європейським Союзом десятого пакета санкцій проти Росії.

«Згідно з пакетом санкцій, MGS не може надавати «Газпром експорту» послуги зі зберігання газу, тому виконання контракту було призупинено на час дії санкцій. Згодом вся потужність сховища була продана трейдерам, уповноваженим працювати на енергетичному ринку країни, на весь сезон з квітня 2023 року до кінця березня 2024 року», – заявив Павел Марек.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чеська компанія Moravian Oil Mines та російський «Газпром» є спільними власниками Газосховища в Дамборжіце. Своєю чергою, російська компанія з 2015 року орендувала більшу частину потужностей сховища. За 15-річну оренду «Газпром» повинен був сплатити Moravian Oil Mines близько семи з половиною мільярдів чеських крон. Це дорівнює майже 312 мільйонам євро.

Сховище в Дамборжіце складає близько 12% від усієї потужності газових сховищ у Чехії.

Зазначається, що Росія по мінімуму використовувала потужності в кінці сезону. Так трапилося не лише в Чехії, але і в інших країнах ЄС. Ба більше, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну «Газпром» поступово скорочував регулярні постачання газу.

Нагадаємо, що нещодавно президент Чехії Петр Павел заявив про намір відвідати Україну у квітні.