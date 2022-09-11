Молдовський авіарегулятор заборонив Air Moldova відновлення рейсів до Москви

Європейське агентство авіаційної безпеки призупинило всі дозволи, видані російським авіаоператорам

Управління цивільної авіації Молдови заборонило національним авіаперевізникам літати у повітряному просторі росії. Перед цим авіакомпанія Air Moldova оголосила, що з 1 жовтня планує відновити польоти до Москви. Про це повідомив міністр інфраструктури Молдови Андрей Спину у себе в telegram-каналі.

Спину опублікував рішення відомства, в якому зазначено, що Європейське агентство авіаційної безпеки призупинило всі дозволи, видані російським авіаоператорам.

Окрім цього, орган також зазначив, що перельоти до Росії можуть бути небезпечними, і випустив директиву, яка забороняє молдовським авіакомпаніям здійснювати авіарейси на території Росії.

Раніше Андрей Спину назвав безвідповідальним рішення авіакомпанії Air Moldova про відновлення рейсу Кишинів-Москва.

Нагадаємо, авіакомпанія Air Moldova оголосила, що з 1 жовтня планує відновити польоти до Москви, які були припинені з кінця лютого. Перевізник заявив, що рішення ухвалили після численних звернень громадян Молдови, які перебувають у росії та хочуть повернутися додому.

Також рішення пов'язане з проханнями пасажирів використати квитки, які вони придбали за час пандемії та після призупинення польотів у лютому.