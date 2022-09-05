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Американський генерал порівняв Росію з трупом і дав пораду Україні та Молдові

Надія Клочко
glavcom.ua
Американський генерал порівняв Росію з трупом і дав пораду Україні та Молдові
Бен Ходжес прокоментував нещодавні погрози Росії на адресу Молдови
фото з відкритих джерел

«Чи справді жителі Придністров'я хочуть бути прикуті до трупа, яким сьогодні є Російська Федерація?»

Генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес прокоментував заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про «русофобію в Молдові» та можливі загрози безпеці російських військових у Придністров'ї. Свою позицію він висловив у Twitter.

Американський генерал вважає, що зараз саме час Молдові та Україні вирішити придністровське питання.

«Можливо, настав час Україні та Молдові вирішити придністровське питання. Кремль справді не може зупинити це на цій стадії», – зазначив він.

Бен Ходжес також припустив, що жителі невизнаного Придністров’я і самі «не хочуть бути прикутими до трупа, яким сьогодні є Російська Федерація».

«Чи справді жителі Придністров'я хочуть бути прикуті до трупа, яким сьогодні є Російська Федерація? Чи мають надію на світле майбутнє?» – написав екскомандувач військами США в Європі. 

Американський генерал порівняв Росію з трупом і дав пораду Україні та Молдові фото 1

Як відомо, 31 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв, що Кремль «захищатиме інтереси російськомовного населення» у Молдові. Лавров нагадав, що Молдова має Придністровський регіон, на території якого діє невизнана Придністровська Молдавська Республіка, а також автономне територіальне утворення Гагаузія, яке «також претендує на особливий статус». 

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва буде вважати нападом на РФ будь-які дії, в яких побачить загрозу для своїх «миротворців» у невизнаному Придністров’ї на території Молдови. 

Зазначимо, що у липні «міністр закордонних справ» невизнаного Придністров’я Віталій Ігнатьєв заявив в інтерв'ю російському виданню, що Тирасполь має намір домагатися незалежності з подальшим приєднанням до Росії. Окуповане Придністров'я, як відомо, ще у 2006 році провело фейковий референдум про приєднання до Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на окупованій території відбулася низка провокацій, в яких режим звинуватив Україну. Користуючись ситуацією, Тирасполь збільшив кількість блок-постів, перешкоджаючи переміщенню населення та криміналізував звернення жителів окупованого Придністров'я до органів юстиції Молдови та міжнародних судових інстанцій.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться. 

Нагадаємо, протягом липня у Молдові прокотилася хвиля фейкових замінувань. Зловмисники повідомили про замінування урядових установ, лікарень та аеропорту. Усі погрози не підтвердилися. Віцепрем'єр-міністр з реінтеграції Республіки Молдова Олег Серебрян заявив, що фейкові мінування адмінбудівель у Молдові разом із заявами Тирасполя про наміри «приєднатися» до РФ викликають в Кишиневі занепокоєння.

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Теги: росія США Молдова Придністров'я замінування міністр Москва населення референдум

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