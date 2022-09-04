У Молдові митники виявили одяг та прапори із символами «Z» та «V», які хотіли ввезти в країну

До Молдови з Росії хотіли ввезти партію одягу із символікою «Z» та «V»

Митники вилучили партію товару

У Молдові на КПП Леушени, що на кордоні з Румунією, митники виявили у мікроавтобусі, який їхав із Росії до Молдови, екіпірування та прапори із символами «Z» та «V», забороненими в Молдові. Про це повідомляє NewsMaker.md.

За кермом автомобіля був громадянин Молдови. Під час перевірки мікроавтобуса Mercedes Benz Sprinter митники виявили предмети одягу із забороненою символікою.

Зокрема він віз партію камуфльованих костюмів та кепок, а також прапорів, на яких намальовані символи «Z» та «V», танки з цими літерами, а внизу напис «Сила в правді».

Митники вилучили партію товару та з'ясовують усі обставини інциденту.

Зауважимо, у Молдові запровадили заборону на георгіївську стрічку та знаки «Z» та «V» як символи російської агресії в Україні.

Згідно з ухваленим законом, за виготовлення, продаж, розповсюдження, а також публічне використання символів «Z», «V» та георгіївської стрічки в Молдові фізосіб каратимуть штрафом або 30-60 годинами неоплачуваної роботи на благо суспільства.

Нагадаємо, 31 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв, що Кремль «захищатиме інтереси російськомовного населення» у Молдові.

Лавров нагадав, що Молдова має Придністровський регіон, на території якого діє невизнана Придністровська Молдавська Республіка, а також автономне територіальне утворення Гагаузія, яке «також претендує на особливий статус».

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться.