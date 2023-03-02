На озброєнні військово-повітряних сил США з'являться «літаючі радари»

Американці готові витратити на нові літаки-радари $1,2 млрд

Військово-повітряні сили (ВПС) США уклали контракт із компанією Boeing на будівництво першого літака далекого радіолокаційного виявлення та управління E-7A Wedgetail. Загалом ВПС планують отримати 26 літаючих радарів уже протягом наступних декількох років. Про це пише Defense News.

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E -7A Wedgetail, створений на базі комерційного реактивного літака Boeing Next Generation 737-700, є літальним апаратом раннього попередження та управління, що означає, що він має великий багатоцільовий радар з електронним скануванням, встановлений на фюзеляжі, який допомагає екіпажу бачити сотні миль у всіх напрямках. Екіпаж використовує цей радар, щоб виявляти та відслідковувати цілі, не дати літакам зіткнутися один з одним і створити картину бойового простору, за якою командири можуть потім зрозуміти, що відбувається.

Сума контракту становить $1,2 млрд. Американські ВПС отримають модернізовану версію літака, який спочатку розробили для Королівських ВПС Австралії/ Наголошується, що E-7A отримає вдосконалений радар з фазованими антеними гратами, який дозволить завдавати ударів по цілях на великих відстанях.

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Перший прототип може надійти на озброєння у 2027 році. Ще 24 літаки планують закупити до 2032 року. E-7A замінить літак ДРЛО Boeing E-3 Sentry, який здійснив перший політ у 1972 році.

Згідно із даними видання, п'ять E -7A Wedgetail також незабаром купить Велика Британія. Так, 1 лютого, маршал британської авіації Майк Вігстон сказав, що він сподівається, що з часом кількість літаків раннього попередження та управління повернеться до необхідної кількості з п’яти, оскільки раніше минулого року йшлось про можливе скорочення закупівель до трьох E -7A Wedgetail.