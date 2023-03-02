Головна Світ Економіка
search button user button menu button

На озброєнні військово-повітряних сил США з'являться «літаючі радари»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На озброєнні військово-повітряних сил США з'являться «літаючі радари»
Американці купують нові сучасні літаки
фото:www.boeing.co.uk

Американці готові витратити на нові літаки-радари $1,2 млрд

Військово-повітряні сили (ВПС) США уклали контракт із компанією Boeing на будівництво першого літака далекого радіолокаційного виявлення та управління  E-7A Wedgetail. Загалом ВПС планують отримати 26 літаючих радарів уже протягом наступних декількох років. Про це пише Defense News.

E -7A Wedgetail, створений на базі комерційного реактивного літака Boeing Next Generation 737-700, є літальним апаратом раннього попередження та управління, що означає, що він має великий багатоцільовий радар з електронним скануванням, встановлений на фюзеляжі, який допомагає екіпажу бачити сотні миль у всіх напрямках. Екіпаж використовує цей радар, щоб виявляти та відслідковувати цілі, не дати літакам зіткнутися один з одним і створити картину бойового простору, за якою командири можуть потім зрозуміти, що відбувається. 

Сума контракту становить $1,2 млрд. Американські ВПС отримають модернізовану версію літака, який спочатку розробили для Королівських ВПС Австралії/ Наголошується, що E-7A отримає вдосконалений радар з фазованими антеними гратами, який дозволить завдавати ударів по цілях на великих відстанях.

Перший прототип може надійти на озброєння у 2027 році. Ще 24 літаки планують закупити до 2032 року. E-7A замінить літак ДРЛО Boeing E-3 Sentry, який здійснив перший політ у 1972 році.

Згідно із даними видання, п'ять E -7A Wedgetail також незабаром купить Велика Британія. Так, 1 лютого, маршал  британської авіації Майк Вігстон сказав, що він сподівається, що з часом кількість літаків раннього попередження та управління повернеться до необхідної кількості з п’яти, оскільки раніше минулого року йшлось про можливе скорочення закупівель до трьох E -7A Wedgetail.

Читайте також: 

Теги: США озброєння Велика Британія радари літак будівництво політ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

На озброєнні військово-повітряних сил США з'являться «літаючі радари»
На озброєнні військово-повітряних сил США з'являться «літаючі радари»
Близький до Путіна олігарх прогнозує крах кремлівського держкапіталізму
Близький до Путіна олігарх прогнозує крах кремлівського держкапіталізму
Білорусь «підклала свиню» інвесторам із Росії
Білорусь «підклала свиню» інвесторам із Росії
США розглядають постачання в Україну зрідженого газу
США розглядають постачання в Україну зрідженого газу
Банкова назвала відомі європейські компанії, на які треба накласти санкції через роботу в РФ
Банкова назвала відомі європейські компанії, на які треба накласти санкції через роботу в РФ
Санкції не завада: росіяни продовжують літати на Airbus та Boeing
Санкції не завада: росіяни продовжують літати на Airbus та Boeing

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
У Швейцарії загадково померла акушерка, яка приймала пологи у коханки Путіна
27K
Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW
22K
Путін скликає екстрене засідання Ради безпеки РФ
13K
Уряд збільшив зарплати захисникам: хто отримає понад 150 тис.
9083
В Японії виявлено ще одну металеву кулю невідомого походження
8468
Вибухи на аеродромі «Мачулищі»: білоруси зняли пропагандистське відео про А-50

Новини

Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Сьогодні, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Вчора, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту