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США перехопили чотири російських військових літаки поблизу Аляски

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США перехопили чотири російських військових літаки поблизу Аляски
Стратегічний бомбардувальник Ту-95
фото: defence-ua.com

Серед російських літаків були стратегічний бомбардувальник і винищувачі

Винищувачі США перехопили чотири російські військові літаки, включно з Ту-95, у зоні ідентифікації ППО поблизу Аляски. Про це заявило Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

Серед російських літаків були стратегічний бомбардувальник Ту-95 і винищувачі Су-35. Американці підняли для перехоплення два F-16, їх супроводжували також два F-35A, один E-3 Sentry і два заправники RC-135 Stratotanker.

«Російські літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі, не заходячи у суверенний повітряний простір США чи Канади. Така діяльність РФ у цій зоні стається регулярно і це не розцінюється як загроза чи провокація. NORAD очікувало цих дій російської сторони і було готове до перехоплення», – йдеться у заяві.

У ній додають також, що інцидент ніяк не пов’язаний з неідентифікованими об’єктами, які збили над Північною Америкою в останні тижні.

Нагадаємо, раніше два нідерландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків поблизу Польщі.

Теги: військові перехоплення провокація США літак винищувач

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