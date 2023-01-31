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Екслава Пентагону закликав США негайно надати Україні винищувачі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Екслава Пентагону закликав США негайно надати Україні винищувачі
Очільник Пентагону часів президентства Дональда Трампа вважає політику Заходу щодо України надто повільною
фото з відкритих джерел

Марк Еспер відкинув побоювання, що військова допомога Україні призведе до ескалації

Колишній міністр оборони США Марк Еспер закликав США надати Україні літаки та ракети далекого радіусу дії Atacms. Про це він заявив під час презентації своєї книжки мемуарів, повідомляє «Голос Америки».

Очільник Пентагону часів президентства Дональда Трампа вважає політику Заходу щодо України правильною, але надто повільною. Він вважає, що оголошена під час січневого «Рамштайну» допомога Заходу не встигне надійти до України до запланованого російського наступу.

«Нас хвилює наступ Росії навесні, а це березень, до якого залишилося п’ять тижнів. Тож порахуймо логістику – щоб доставити танки потрібні тижні, треба ще навчити екіпаж, це також займає тижні. Треба навчити їх не лише індивідуальних навичок, а і як працювати колективно, треба створити логістику матеріально-технічного забезпечення, систем поповнення запасів. Боюсь, ми не будемо вчасно готові», – сказав Марк Еспер.

Він переконаний, що для успіху Україна мала б отримати танки ще восени, тому закликав Білий дім та союзників бути не зволікати із рішеннями щодо ракет ATACMS та літаків-винищувачів.

«Ми повинні були затвердити надання їм літаків, це надало б їм перевагу. Якщо вони збираються вступати в загальновійськовий бій, потрібно мати не тільки вогонь прямим наведенням, але й вогонь з повітря. Ми повинні відправити їм ATACMS, тому що так українці могли б дістатися вглиб східної України, вглиб Криму, щоб знищити пускові майданчики «шахідів», вивести з ладу пускові майданчики запуску ракет, розбити склади матеріально-технічного забезпечення, казарми, що завгодно. Треба мати точну зброю на великі відстані», – заявляє ексочільник Пентагону.

Він також відкинув побоювання, що військова допомога Україні призведе до ескалації, як про це кажуть росіяни, тому закликав Захід активніше приймати рішення. Також він похвалив Пентагон за створення контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» та відзначив лідерство США у цьому питанні.

Як повідомлялося, 30 січня президент Франції  Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості поставки українській армії літаків, якщо це не послаблятиме французьке військо.

Також Нідерланди готові розглянути запит України на постачання винищувачів F-16, але поки такого запиту не надходило.

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Теги: США війна Україна Пентагон озброєння винищувач

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