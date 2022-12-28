Нафтовий указ Путіна: Арестович прогнозує Росії «дупу» до літа

Олексій Арестович дав сумний прогноз для російської економіки через новий указ Путіна щодо продажу нафти

Після підписання російським диктатором Володимиром Путіним указу про заборону продавати нафту країнам, які встановлюють стелю цін, наслідки для російського бюджету, що вже настали, будуть різко посилюватися. Таку думку висловив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу «Фейгін Live».

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Він прогнозує, що у лютому Росія особливо відчує ці наслідки. «Потім ще трішки, потім ще трішки, а до літа буде, мабуть, те, що називається, вибачте, дупа», – сказав Арестович.

А далі він показав подаровану йому наліпку, яку, на думку Арестовича, можна розглядати як середньострокове прогнозування. На наліпці зображено Путіна у труні з діркою в лобі і жовто-блакитною квіткою. Також є напис «Смерть ворогам».

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Арестович не виключає такого сценарію для Путіна після його указу, що «ми (Росія – ред.) нафтою більше не торгуємо».

Нагадаємо, Путін підписав указ про запобіжні заходи у відповідь обмеження цін на російську нафту. Забороняються поставки російських нафти та нафтопродуктів іноземним юридичним особам та фізичним особам за умови, що в контрактах на ці поставки прямо чи опосередковано передбачається використання механізму фіксації граничної ціни. Встановлена заборона застосовується на всіх етапах поставок до кінцевого покупця. Заборона на постачання нафти за ціновими обмеженнями набуває чинності 1 лютого і діє до 1 липня 2023 року.

Як відомо, міністри енергетики країн Європейського Союзу погодили встановлення граничної ціни на російський газ з 15 лютого. Вона становитиме €180 за МВт•год.