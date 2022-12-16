Швейцарія приєдналася до нафтових санкцій ЄС проти РФ

Швейцарія також встановила граничну ціну на російську нафту у $60 за барель

Санкції набувають чинності 16 грудня о 19 годині за київським часом

Сьогодні, 16 грудня, Федеральна рада Швейцарії ухвалила нові санкції проти Росії відповідно до останніх обмежувальних заходів Європейського Союзу. Про це йдеться у пресрелізі відомства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Санкції набувають чинності 16 грудня о 19 годині за київським часом.

«У відповідь на триваючу військову агресію Росії та дестабілізуючі дії в Україні 3 грудня ЄС погодився застосувати нові санкції, пов’язані з обмеженням цін на російську сиру нафту та нафтопродукти. Це поширює заборону на транспортування таких товарів, які продаються вище граничної ціни, на торговельні та посередницькі послуги. 16 грудня Федеральна рада вирішила прийняти ці положення, привівши заходи Швейцарії у відповідність до заходів ЄС», – зазначається у повідомленні

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що 8 грудня Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) вніс зміни до Додатку 28 до Указу про заходи, що стосуються ситуації в Україні, встановивши граничну ціну на російську сиру нафту 60 доларів США за барель.

Крім того, ще двоє осіб підпали під фінансові обмеження та обмеження на подорожі, а ще дві організації були поміщені під фінансові обмеження: ці заходи стосуються іранських осіб та організацій, на які ЄС наклав санкції 14 листопада за їх участь у розробці та постачанні безпілотних літальних апаратів, техніки (дрони) до Росії.

Нагадаємо, за повідомленням Bloomberg, через санкції Росія втратила європейський ринок нафти.