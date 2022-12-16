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Швейцарія приєдналася до нафтових санкцій ЄС проти РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Швейцарія приєдналася до нафтових санкцій ЄС проти РФ
Швейцарія також встановила граничну ціну на російську нафту у $60 за барель
фото з відкритих джерел

Санкції набувають чинності 16 грудня о 19 годині за київським часом

Сьогодні, 16 грудня, Федеральна рада Швейцарії ухвалила нові санкції проти Росії відповідно до останніх обмежувальних заходів Європейського Союзу. Про це йдеться у пресрелізі відомства.

Санкції набувають чинності 16 грудня о 19 годині за київським часом.

«У відповідь на триваючу військову агресію Росії та дестабілізуючі дії в Україні 3 грудня ЄС погодився застосувати нові санкції, пов’язані з обмеженням цін на російську сиру нафту та нафтопродукти. Це поширює заборону на транспортування таких товарів, які продаються вище граничної ціни, на торговельні та посередницькі послуги. 16 грудня Федеральна рада вирішила прийняти ці положення, привівши заходи Швейцарії у відповідність до заходів ЄС», – зазначається у повідомленні

Зазначається, що 8 грудня Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) вніс зміни до Додатку 28 до Указу про заходи, що стосуються ситуації в Україні, встановивши граничну ціну на російську сиру нафту 60 доларів США за барель.

Крім того, ще двоє осіб підпали під фінансові обмеження та обмеження на подорожі, а ще дві організації були поміщені під фінансові обмеження: ці заходи стосуються іранських осіб та організацій, на які ЄС наклав санкції 14 листопада за їх участь у розробці та постачанні безпілотних літальних апаратів, техніки (дрони) до Росії.

Нагадаємо, за повідомленням Bloomberg, через санкції Росія втратила європейський ринок нафти.  

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Теги: ембарго Швейцарія санкції нафта

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