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Путін відреагував на обмеження цін на нафту

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Путін відреагував на обмеження цін на нафту
Путін може давати спеціальний дозвіл на постачання нафти та нафтопродуктів
Фото з відкритих джерел

Росія з 1 лютого припиняє постачати нафту країнам, які приєдналися до цінового ембарго

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про запобіжні заходи у відповідь обмеження цін на російську нафту, повідомили російські ЗМІ.

«Забороняються поставки російських нафти та нафтопродуктів іноземним юридичним особам та фізичним особам за умови, що в контрактах на ці поставки прямо чи опосередковано передбачається використання механізму фіксації граничної ціни. Встановлена заборона застосовується на всіх етапах поставок до кінцевого покупця», – йдеться в указі.

Заборона на постачання нафти за ціновими обмеженнями набуває чинності 1 лютого і діє до 1 липня 2023 року. Дату заборони постачання нафтопродуктів визначить уряд.

Окрім того, Путін може давати спеціальний дозвіл на постачання нафти та нафтопродуктів.

Як відомо, міністри енергетики країн Європейського Союзу погодили встановлення граничної ціни на російський газ з 15 лютого. Вона становитиме €180 за МВт•год.

Тим часом Китай починає пожирати РФ. Вливання інвестицій і кредитів в юанях почне прив’язувати ринок окупантів до китайської валюти.

Крім того, Індія скуповує російську нафту за безцінь. Російські експортери змушені жорстко конкурувати між собою та постачальниками з Ближнього Сходу, тому Росія змушена продавати нафту до Індії з більшими знижками, ніж раніше.

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Теги: нафта санкції війна ембарго росія путін агресія тероризм

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