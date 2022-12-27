Путін відреагував на обмеження цін на нафту

Путін може давати спеціальний дозвіл на постачання нафти та нафтопродуктів

Росія з 1 лютого припиняє постачати нафту країнам, які приєдналися до цінового ембарго

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про запобіжні заходи у відповідь обмеження цін на російську нафту, повідомили російські ЗМІ.

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«Забороняються поставки російських нафти та нафтопродуктів іноземним юридичним особам та фізичним особам за умови, що в контрактах на ці поставки прямо чи опосередковано передбачається використання механізму фіксації граничної ціни. Встановлена заборона застосовується на всіх етапах поставок до кінцевого покупця», – йдеться в указі.

Заборона на постачання нафти за ціновими обмеженнями набуває чинності 1 лютого і діє до 1 липня 2023 року. Дату заборони постачання нафтопродуктів визначить уряд.

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Окрім того, Путін може давати спеціальний дозвіл на постачання нафти та нафтопродуктів.

Як відомо, міністри енергетики країн Європейського Союзу погодили встановлення граничної ціни на російський газ з 15 лютого. Вона становитиме €180 за МВт•год.

Тим часом Китай починає пожирати РФ. Вливання інвестицій і кредитів в юанях почне прив’язувати ринок окупантів до китайської валюти.

Крім того, Індія скуповує російську нафту за безцінь. Російські експортери змушені жорстко конкурувати між собою та постачальниками з Ближнього Сходу, тому Росія змушена продавати нафту до Індії з більшими знижками, ніж раніше.