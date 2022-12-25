Росія знайшла спосіб, як обійти нафтове ембарго ЄС

У Росії виникнуть проблеми з реалізацією нафтопродуктів

Нафтопереробку РФ у певному обсязі може бути заміщено додатковими обсягами експорту нафти

Росія хоче компенсувати у 2023 році зменшення обсягів переробки нафти внаслідок ембарго ЄС шляхом збільшення експорту сирої нафти. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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«У разі, якщо виникнуть проблеми з реалізацією нафтопродуктів, нафтопереробку у певному обсязі може бути заміщено додатковими обсягами експорту нафти», – зазначив в інтерв'ю агентству ТАСС віцепрем'єр Росії Олександр Новак.

Нагадаємо, що з 5 лютого 2023 року набуває чинності заборона Євросоюзу на імпорт російських нафтопродуктів. Це доповнює санкції щодо обмеження на імпорт сирої нафти.

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До слова, 19 грудня російський рубль впав до більш ніж семимісячного мінімуму на тлі побоювань, що санкції щодо російської нафти вдарять по експортних доходах країни.

Як відомо, лідери Європейського Союзу погодили дев'ятий пакет санкцій проти Москви, серед іншого включивши в чорний список ще майже 200 осіб і заборонивши інвестиції в гірничодобувну промисловість Росії.

Тим часом Держдеп повідомив, як санкції вдарили по економіці РФ. Із $ 630 млрд російських грошей на західних банківських рахунках повністю заморожені близько 300 млрд.

Зі свого боку уряд Канади має намір конфіскувати у російського олігарха Романа Абрамовича $26 млн заарештованих в рамках санкцій активів, а кошти від їх конфіскації спрямувати на допомогу у відновленні України. Про це йдеться у заяві МЗС Канади.