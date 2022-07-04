Підніжка Путіну. Токаєв обіцяє допомогти Європі із нафтою та газом

Казахстан стурбований загрозами енергетичній безпеці у світі

Для стабілізації ситуації на світових ринках Казахстан готовий використати свій вуглеводневий потенціал. Про це заявив президент країни Касим-Жомарт Токаєв під час телефонної розмови із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, повідомляє пресслужба президента Казахстану.

Токаєв висловив стурбованість у зв'язку з загрозами енергетичній безпеці у світі. За його словами, Касахстан відданий розвитку стійких зв'язків із Євросоюзом.

Нагадаємо, після нападу Росії на Україну 24 лютого ЄС удвічі скоротив свою залежність від російського газу – приблизно до 20% від загального обсягу постачань. Але країни Європи уже використали більшість варіантів диверсифікації постачання, таких як імпорт зрідженого газу морем.

Починаючи з квітня, Росія припинила постачання до Болгарії, Польщі, Фінляндії, Нідерландів, Данії та значно скоротила потік газу до Німеччини. Країни Балтії самі припинили імпортувати газ із Росії.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) вважає, що Європа має терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

Крім того, лідери країн G7 доручать профільним відомствам вивчити можливість введення граничних цін на газ із Росії.