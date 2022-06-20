Казахстан заблокував 1700 вагонів з російським вугіллям

Раніше Росія призупинила відвантаження казахстанської нафти з порту Новоросійська

Росія обмежила відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську. Це основний маршрут для транспортування казахстанської нафти до Європи. Казахстан натомість блокує на своїй території 1700 вагонів з російським вугіллям. Про це повідомили у виданні «Коммерсант».

Зазначається, що Росія ввела обмеження на відвантаження на експорт казахстанської нафти після критики президента країни Касима Токаєва на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Експорт нафти, яку Казахстан вирішив перейменувати, щоб західні покупці не плутали її з підсанкційним російським сортом Urals, зупинено у порту Новоросійська. Причиною зупинки стало нібито виявлення в акваторії порту об'єктів, які можуть бути мінами часів Другої світової війни.

Для проведення досліджень було закрито акваторію, прилеглу до виносних причальних пристроїв Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який нафтопроводом качає в російський порт на експорт 67 млн тонн на рік.

Пізніше Казахстан заблокував на своїй території 1700 вагонів із вугіллям.

Президент країни Касим Токаєв заявив, що якщо країна не наслідуватиме антиросійські рестрикції, то проти Нур-Султана будуть введені вторинні обмежувальні заходи. Попри це, роботу з Москвою буде продовжено.

Нагадаємо, що під час під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін, Токаєв сказав, що не визнаватиме «квазідержавних територій», якими, на його погляд, є Луганськ і Донецьк. Ця заява шокувала президента Росії.

Крім цього, президент Казахстану нагадав російському диктатору, що саме Україна була житницею й кузнею кваліфікованих кадрів в Радянському союзі.

Також Казахстан закликав світ забрати ядерну зброю у Путіна.

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