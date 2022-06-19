Казахстан просить світ забрати ядерну зброю у Путіна

Казахстан вважає, що зараз ймовірність ядерних ударів набагато вища, ніж за часів Холодної війни

Казахстан вважає, що саме ситуація в Україні змушує задуматися про заборону ядерної зброї у світі

Казахстан напередодні зустрічі держав – учасників Договору про заборону ядерної зброї закликав країни світу розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року. Відповідну заяву зробив віцепрем'єр – глава Міністерства закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді, передає «Інтерфакс». У такий спосіб посадовець натякнув, що Росію потрібно позбавити ядерної зброї.

«Ми закликаємо всі держави, включно з ядерними державами, розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року до столітнього ювілею ООН. Пропозиції та домовленості про досягнення цієї мети могли б бути відбиті у підсумкових документах як першої конференції Договору про заборону ядерної зброї, так і оглядової конференції Договіру про нерозповсюдження ядерної зброї», – сказав Тлеуберді.

За словами казахстанського міністра, практичний внесок його країни в ядерне роззброєння «дає моральне право і надалі закликати народи та уряди подвоїти зусилля щодо позбавлення нашої планети від загрози ядерного самознищення на основі зміцнення взаємної довіри».

«З огляду на це Казахстан номінував свою кандидатуру на позицію заступника голови Першої зустрічі Договору про заборону ядерної зброї у 2022 році та голови Третьої зустрічі на період 2024-2026 років», – сказав глава міністр закордонних справ Казахстану.

За словами Тлеуберді, саме ситуація в Україні змушує задуматися про заборону ядерної зброї. На його думку, зараз ймовірність ядерних ударів набагато вища, ніж за часів Холодної війни.

«Нинішній воєнний конфлікт на території України, розмови про повернення ядерних озброєнь та взаємні загрози застосування ядерної зброї змушують нас, як ніколи раніше, замислитися про колективну вразливість людства та про нагальну необхідність заборони та ліквідації цієї смертоносної зброї», – додав міністр.

Перша зустріч держав-учасниць Договору про заборону ядерної зброї відбудеться у Відні 21-23 червня.

Довідка: Договір про заборону ядерної зброї набув чинності у січні 2021 року. Документ вже підписали 86 держав, майже 60 – ратифікували. Ядерні держави – Росія, Велика Британія, Китай, США та Франція – відкинули Договір про заборону ядерної зброї, який, на їхню думку, суперечить Договору про нерозповсюдження ядерної зброї й може ще більше ускладнити подальший прогрес у галузі роззброєння.

Казахстан є єдиною державою на просторі СНД, яка приєдналася до цього договору.

Станом на сьогодні ядерну зброю мають дев'ять країн: Росія, США, Британія, Китай, Франція, Індія, Північна Корея, Ізраїль, Пакистан.

Скільки ядерної зброї має Росія

Федерація американських вчених оцінює запаси Росії приблизно в 4477 ядерних боєголовок. Вони призначені для використання стратегічними пусковими установками великої дальності та тактичними ядерними силами малої дальності. З них 1588 розгорнуто (812 перебувають на балістичних ракетах наземного базування, 576 на балістичних ракетах підводних човнів та, можливо, 200 на базах важких бомбардувальників).

977 стратегічних боєголовок на зберіганні та 1912 – нестратегічні. Ще 1500 боєголовок звільнені або очікують на демонтаж.

Нагадаємо, напередодні Росія вкотре збрехала, що налаштована на співпрацю з іншими країнами у питанні нерозповсюдження ядерної зброї. Там вважають, що звинувачення, які звучать на Заході щодо ризиків для ядерних об'єктів на українській території, є нібито «необґрунтованими». Однак у такий же спосіб російська влада раніше реагувала на заяви про ймовірний напад на Україну.

Раніше депутат Європарламенту, польський політик Радослав Сікорський висловив думку, що після порушення Росією Будапештського меморандуму, за яким Україна віддала свій ядерний потенціал, Захід може надати можливість Україні захистити свою незалежність.