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Росія спродує своє золото трьом країнам – Reuters

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія спродує своє золото трьом країнам – Reuters
Країна Перської затоки імпортувала 75,7 тонни російського золота на суму $4,3 млрд
фото ілюстративне

Вашингтон попередив країни, що вони можуть втратити доступ до ринків G7, якщо будуть вести справи з підсанкційними компаніями

Об’єднані Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом після того, як західні санкції перекрили більш традиційні експортні маршрути Росії. Про це свідчать дані російської митниці за 2022 рік, передає Reuters.

Країна Перської затоки імпортувала 75,7 тонни російського золота на суму $4,3 млрд – порівняно з лише 1,3 тоннами протягом 2021 року. Далі йдуть Китай і Туреччина, які імпортували близько 20 тонн кожна з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року. Разом з ОАЕ на три країни припадало 99,8% російського експорту золота згідно з митними даними за цей період.

Зазначається, що через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення в Україну низка міжнародних банків, постачальників логістичних послуг і заводів з переробки дорогоцінних металів припинили роботу з російським золотом, яке зазвичай відправлялося до Лондона, центру торгівлі та зберігання золота.

Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, США, Канада та Японія заборонили імпорт російських злитків.
Проте дані експорту показують, що російські виробники золота швидко знайшли нові ринки збуту в країнах, які не запроваджували санкцій проти Москви, таких як ОАЕ, Туреччина та Китай.

Вашингтон попередив країни, включаючи ОАЕ та Туреччину, що вони можуть втратити доступ до ринків G7, якщо будуть вести справи з компаніями, які підпадають під санкції США.

Тим часом в ОАЕ вже давно процвітає золотодобувна промисловість. Дані торгівлі показують, що в період з 2016 по 2021 рік вона імпортувала в середньому близько 750 тонн чистого золота на рік, тобто поставки з РФ становлять лише близько 10% її імпорту.

Раніше повідомлялося, що обмеження країн G7 і ЄС щодо експорту золота з Росії, які були введені минулого року, призвели до того, що вивозом дорогоцінного металу з країни почали займатися десятки маловідомих компаній

Теги: золото росія санкції

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