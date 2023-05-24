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Штати оголосили про санкції проти КНДР за незаконну кібердіяльність

Діана Гасюк
glavcom.ua
Штати оголосили про санкції проти КНДР за незаконну кібердіяльність
OFAC ввів санкції проти чотирьох організацій та однієї фізичної особи
фото з відкритих джерел

США ввели нові санкції проти КНДР за незаконну кібердіяльність

Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти півдесятка юридичних та фізичних осіб КНДР, які пов'язані з кібератаками та незаконними діями в онлайн-просторі, що дозволяють режиму в Пхеньяні отримувати прибуток з-за кордону. 

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC), передає Укрінформ.

У заяві зазначається, що OFAC ввів санкції проти чотирьох організацій та однієї фізичної особи, які причетні до отримання прихованих доходів і зловмисної кіберзлочинності з метою підтримки уряду КНДР.

Американська сторона підкреслює, що Північна Корея використовує своїх ІТ-фахівців, які незаконно працевлаштовуються в компаніях за кордоном, щоб здобувати прибуток, який потім використовується на підтримку режиму Кіма та його пріоритетів. Отримані кошти направляються, зокрема, на розробку та виробництво зброї масового знищення та балістичних ракет.

У рамках запроваджених санкцій Сполучені Штати оголосили про обмеження щодо Пхеньянського університету автоматизації, Бюро технічної розвідки та 110-го Дослідницького центру, які перебувають під контролем Головного розвідувального управління КНДР. Також санкції застосовано проти компанії Chinyong, що належить Північній Кореї.

Відомо, що КНДР доволі часто заявляє про нові здобутки в розробці озброєння. Наприклад, 13 квітня вони запустили балістичну ракету в сторону Східного моря.

Також Північна Корея заявила, що тоді випробовувала нову балістичну ракету Hwasong-18, яка, згідно з заявами офіційних ЗМІ, має «радикально реформувати» компоненти стратегічного стримування КНДР.

У квітні ж КНДР провела випробовування підводного безпілотника «Хаїль-2», здатного нести ядерне озброєння. Під час випробувань безпілотник нібито подолав близько тисячі кілометрів під водою за 71 годину 6 хвилин та успішно вразив змодельовану мету.

Читайте також: Президент США Джо Байден пригрозив КНДР «зміною режиму» при спробі Пхеньяна завдати ядерного ударного удару Сполученим Штатам або їхнім союзникам. 
Теги: санкції Північна Корея президент безпілотник озброєння

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